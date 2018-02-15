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綠公布花蓮救災滿意度 他批：好大喜功急什麼

2018-02-15 07:24聯合報 記者楊德宜╱即時報導

民進黨中央黨部昨公布花蓮救災滿意度民調，超過7成5的民眾對此次政府救災表現表示滿意。民調也調查總統蔡英文支持度，有5成民眾對總統表示支持。國民黨文傳會副主委洪孟楷在臉書批，花蓮重建仍漫長，民進黨好大喜功急什麼！

圖為花蓮強震，搜救人員在受災最嚴重的雲門翠堤大樓冒雨漏夜搜救。 聯合報系資料照／...
圖為花蓮強震，搜救人員在受災最嚴重的雲門翠堤大樓冒雨漏夜搜救。 聯合報系資料照／記者陳柏亨攝影
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洪孟楷說，花蓮現在持續仍需重建，這是天災造成的考驗，全國人民上下一心為花蓮鄉親加油，但民進黨卻在此時公布蔡英文總統的施政滿意度，到底是在急什麼，難道為了要收割救災情況而冷血，無所不用其極地只為掩飾之前的施政無能嗎？為了自己的好看的數字而忽略了所有人民真實的感受，這樣無情的執政黨實在令人無法忍受！

他表示，距離震災不過1周，所有災情只是初步平定，後續包括災區重建、罹難者家屬的心情平復、花蓮地區的觀光業重生等等，都仍需要政府努力。但現在民進黨卻公布民調掩飾太平，我們只問現在花蓮災情全部都平定了嗎？無家可歸的災民有辦法安心過年嗎？不幸罹難受難者其家屬有辦法平心靜氣地享受天倫嗎？民進黨此時以黨中央的名義開滿意度的記者會，不會顯得太過於荒謬及冷血嗎？

洪孟楷指出，任何媒體要做救災表現民調是監督立場，政府在災害應變上做得好是應該、做不好要檢討。這沒有任何值得歡喜之情，畢竟先有災情、後才有救災，如果執政黨在慶幸救災成果，那不就是踐踏災民又在傷口上灑鹽嗎！在農曆年前公布這樣數據，還搭配蔡英文總統的施政滿意度，就算蔡英文總統100分的滿意度，難道就可以防止天災的悲劇發生嗎？

他說，民進黨會於本周一二搶著做民調，只凸顯了一件事，就是在救災之時也想著要如何討好民眾。好好的做該做的本分是應該！本次全國人民上下一心是人性的光輝，該讚賞的是所有努力付出的救難英雄；而執政黨但如果只是要作秀、如果只是在數字的變化，這是執政黨對災區二次傷害的人禍！

民進黨蔡英文
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