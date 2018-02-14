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花蓮雲翠大樓結構出問題? 建築師這麼說

2018-02-14 19:55聯合報 記者徐庭揚╱即時報導

花蓮強震第八天，救援告一段落，進入拆除的進度，而已開挖的統帥飯店將在今天晚上徹底處理完畢，白金雙金、吾居吾宿都已進入拆除作業，雲門翠堤大樓也從前天下午開挖拆除作業，拆除時同時經土木技師工會鑑定，搭配地檢署採檢兼顧保全證據，目前地上二樓到第六層樓已完成採樣，台北市土木技師公會理事長洪啟德表示，要透過分析才釐清問題。

有住戶質疑因一、二樓的餐廳及旅館有變更，將原本的二十三面結構牆打掉，才釀成大樓傾倒的意外。花蓮縣建築公會理事長劉燕湖表示，經現場查看雲門翠堤大樓的建築結構沒有問題。

「我從前後變更圖來看，它確實沒有拆牆!」劉燕湖分析大樓會傾斜的三個原因分別是，地震太大，且位處斷層面，加上多次前震導致土石鬆動，當主震來時壓力釋放，也增加土壤液化的發生機率。

建築師李澤昌表示，這次花蓮的地震，遠超過倒塌的大樓當初所設計、法規耐震要求的零點二三的重力的二倍，而現今法規耐震在九二一地震後，也才修正為零點三三重力，若以現在嚴厲的標準，要求二十多年前的建築標準並不妥適。他認為，天災才是主要原因。

另因雲門翠堤大樓主體鋼筋斷裂，也有結構師認為鋼筋搭接未按規定，劉燕湖說，由於這棟大樓是依建築舊法所設計，當時是允許同位搭接，他說，鋼筋搭接並沒有太大的問題。

雲門開挖進入第二天，花蓮縣建設處表示，因為考量工作人員的安全，昨天開挖時改由背面的張力側開始開挖，而壓力面則是以填土的方式堆高抗壓，防止房子倒塌。

花蓮縣建設處長鄧子瑜表示，目前由下往上拆到八樓，再以挖下來的水泥堆高，讓重機具攀爬，以便再拆更高處的地方，讓上面重量減輕，建築就相對安全。根據拆除工人回報，雲門的結構物很完整，裡面都是十號鋼筋，拆除相當費工。

「已做好會倒塌的準備。」鄧子瑜說，不論從哪個方向拆除，都有可能會傾倒，最好能緩慢倒塌，傷害最小，建築一旦傾倒，導致建築物體炸開恐會傷及到民眾，縣府也將視狀況擴大淨空範圍。

雲門的結構物很完整，拆除起來相當費工。記者徐庭揚／攝影
雲門的結構物很完整，拆除起來相當費工。記者徐庭揚／攝影
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雲門翠堤大樓的壓力面以填土的方式堆高抗壓，防止房子倒塌。記者徐庭揚／攝影
雲門翠堤大樓的壓力面以填土的方式堆高抗壓，防止房子倒塌。記者徐庭揚／攝影
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因為考量工作人員的安全，雲門翠堤改由背面的張力側開挖。圖／花蓮縣政府提供
因為考量工作人員的安全，雲門翠堤改由背面的張力側開挖。圖／花蓮縣政府提供
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雲門翠堤大樓地震
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