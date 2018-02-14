影／沒救到生還者 新北特搜：不要再發生這種災難了

2018-02-14 13:37 聯合報 記者 聯合報 記者 王長鼎 ╱即時報導



「真的只能盡力而為。」新北市消防局南雅特搜大隊隊員呂亞叡2月7日前往花蓮地震災區協助搶救雲門翠堤大樓受困民眾，他說，加入新北市消防局特搜大隊8年，第一次跨縣市出動救災，竟是從松山機場搭軍機趕到花蓮，參與花蓮地震搜救，他最後紅了眼眶，感嘆希望台灣不要再發生傷亡如此慘重的地震。

「到了花蓮，更加感受到地震的恐怖。」呂亞叡說，7日到花蓮災區協助救災到9日前後一共3天，期間真的是大小餘震不斷，想深入倒塌地區搜救，又因天搖地動，多次從災區倒塌建物裡退出，也憂心還沒救出受困的失聯民眾，自己反而有可能陷在倒塌建物中，但想到失聯民眾的家屬都懷著一顆焦急的心，內心真的是十分煎熬。

他表示，新北市特搜大隊支援花蓮震災的三天裡，總共找到二位失聯民眾，其中一位是漂亮生活旅店江姓員工，很不幸的，找到這二位失聯民眾時，都已無生命跡象，未能在這次支援任務中找到生還者，令他感到十分不捨又難過。