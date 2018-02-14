抗議不斷 遠東集團鬆口：花蓮舊遠百年後就拆！

2018-02-14 12:41 聯合報 記者 聯合報 記者 王燕華 ╱即時報導



花蓮市中華路閒置9年的舊遠百大樓，在花蓮強震過後混凝土剝落、鋼筋裸露，成為危樓，附近住戶憂心成為不定時炸彈，隨時有倒塌可能，連日來拉白布條強力抗議，甚至揚言「不拆舊遠百，不進新遠百」；遠東集團態度軟化，今天鬆口年後就拆。

舊遠百大樓在地震後的2月8日，由縣府建設處派人鑑定為危樓，貼上紅單要求限期拆除；周邊住戶連日抗議，昨天還由縣議員謝國榮號召，發起「不拆舊遠百、不進新遠百」活動。

遠東集團原本昨天與縣府溝通，先做臨時安全措施，過年後於21日會同台北市土木技師公會到現場會勘，待取得鑑定結果後，在依專家決定處理，但敵不過龐大民意反映，今天發布聲明表示，並消除民眾安全疑慮，年後在縣府指導下，將立即拆除舊遠百大樓。

聲明如下：

一、春節將屆之際，為消除民眾安全疑慮，並秉持敦親睦鄰之初衷，遠東百貨已決定排除萬難，年後在縣府指導下，立即拆除因地震受損之花蓮遠百舊大樓。

二、本公司2月13日上午原已與花蓮縣政府溝通，可先進行臨時安全措施，並於2月21日起會同台北市土木技師公會赴現場會勘；待取得鑑定結果後，本公司定將遵從專家決定，兼顧民眾安全與股東權益，盡速做最妥善的處理。詎料當天下午收到縣府公文，要求30日之內將該大樓拆除完成，鄰近民眾也要求盡快處理。