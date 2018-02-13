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人帥心也帥！關心台灣震災 日店員親筆字條送暖

2018-02-13 13:48聯合新聞網 綜合報導

一名日本藥妝店員得知客人來自台灣後，特地寫字條送上關心。 圖擷自爆廢公社
一名日本藥妝店員得知客人來自台灣後，特地寫字條送上關心。 圖擷自爆廢公社
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花蓮6日深夜發生強震後，國內從中央到地方繃緊神經救災、善後，而鄰近的日本也不斷在實質和精神上給予支援，近日國人去日本旅遊時，不時還會收到溫暖的問候，一位台灣遊客就在結帳櫃檯收到一張店員的手寫紙條，感動許多網友。

同樣飽受地震威脅的日本，對於台灣人在2011年東日本大地震投入龐大的捐款，至今仍感念在心。花蓮強震後，官方有首相安倍晉三親筆書法寫「台灣加油」，並立刻派遣搜救隊來台，民間也用各種方式為台灣人打氣，包括藝術家野村一晟以其擅長的「雙向圖」繪出「台灣加油」的翻轉文字，還有宮古島的租車業者直接把捐款塞給台灣遊客。

一名網友在臉書不公開社團「爆廢公社」分享一張照片，貼文中提到他同事去日本，在藥妝店結帳時，店員看護照發現是台灣人，就遞上了一張字條，上面寫著「地震 OK？」，相當窩心。

其他網友看了也紛紛大呼「感動」，不少人稱讚店員是「暖男」、「人帥心也帥」、「眼神好誠懇，看了都泛淚了」，還有人鼓譟「真愛無誤，嫁給他」、「給他一個大大的擁抱」，也有網友感佩的說，台灣幾年前幫過日本一次，他們就一直記在心裡，只要有機會就想回報，「日本人就是這麼貼心」、「就是愛日本這個國家」。

除了精神上的鼓勵，日本民間在強震發生後馬上就發動募款，「Yahoo!基金」一周來共有13萬人捐款，目前已募得12億日圓（約新台幣3.3億元）。

0206花蓮強震

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