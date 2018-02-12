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「希望他能美美的走」 遺體修復師完成震災家屬願望

2018-02-12 20:12聯合報 記者徐庭揚╱即時報導

修復師正在小心翼翼的為遺體進行修復。圖／王薇君提供
修復師正在小心翼翼的為遺體進行修復。圖／王薇君提供
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花蓮發生地震強震，造成17人罹難，有一群遺體修復師默默為罹難者進行大體的修補，他們從8日起不眠不休的修復，只希望讓亡者可以用最好的面容走完最後一段路，「76行者遺體修復團」召集人王薇君說，能讓家屬看到往生者生前的樣貌，撫慰心靈，再累也值得。

「我希望他美美的，你可以幫我嗎？」在地震罹難的家屬帶著哀傷的神情，對修復師說。而這群修復師也帶著家屬的希望，盡可能地幫助往生者恢復生前的容貌。

王薇君說，4天來，我們幾乎都在停屍間度過。送來停屍間的大體有的血肉模糊、有的臉部扭曲變形、也有的頭骨破碎、甚至肢體殘缺，修復師一邊看著照片，一邊想辦法要修補容貌及大體，甚至為了修復港裔加拿大男子的容貌，30個小時沒有休息過。

「76行者遺體修復團」將所有想付出一己之力的人聚集在一起，只要有需要就全員出動，曾歷經澎湖空難、高雄氣爆到台南的強震，共修復逾200具的遺體，這次召集30名修復師，義務來花蓮協助地震罹難者修復儀容。

王薇君說，有時修復遺體是「從無到有」，即使殘缺不全也會想辦法盡量恢復原狀，而這名港裔男子的困難度最高，因在重壓下臉部破損嚴重，修復師透先將頭骨拆解重新拼回，再用人造皮膚覆蓋，接著使用藥劑、黏著劑及彩料，慢慢的將大體修復成生前的容貌。過程中，王薇君總是陪伴在家屬身旁，安撫情緒。

死亡時間越久困難度越高，超過48小時或是天氣炎熱，外表就會開始腐壞，不僅有水腫，皮膚剝落，還有屍水滲出。王薇君說，皮膚失去彈性，只能輕輕的做動作，就怕一下沒注意力道，又讓皮膚破損。

雲翠大樓罹難的陸客楊捷的弟弟趕來花蓮指認大體時，第一時間看到哥哥、嫂子及姪子死前的容貌，當時3人外表狀況並不好，經過修復後，看到家人回復到生前記憶的容貌，楊捷的弟弟當下也握起王薇君的手，感動的直說「謝謝」。

王薇君說，這一切，不只為了亡者的尊嚴，更安慰了生者的心靈。

修復師正在幫遺體進行修復。圖／王薇君提供
修復師正在幫遺體進行修復。圖／王薇君提供
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這4天來，修復師們幾乎都待在遺體修復室中作業。
這4天來，修復師們幾乎都待在遺體修復室中作業。
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「76行者遺體修復團」召集人王薇君陪伴家屬旁，撫慰情緒，同時溝通並說明修復過程。...
「76行者遺體修復團」召集人王薇君陪伴家屬旁，撫慰情緒，同時溝通並說明修復過程。圖／王薇君提供
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修復師也帶著家屬的希望，盡可能地幫助往生者恢復生前的容貌。圖／王薇君提供
修復師也帶著家屬的希望，盡可能地幫助往生者恢復生前的容貌。圖／王薇君提供
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