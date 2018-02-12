「吾居吾宿」違建震塌成危樓？ 檢方列案偵辦

2018-02-12 18:12 聯合報 記者 聯合報 記者 徐庭揚 ╱即時報導



花蓮強震造成雲門翠堤、白金雙星、吾居吾宿等四棟大樓成為危樓，花蓮縣長傅崐萁指出，針對倒塌的4棟大樓是否涉嫌違法、違建，主動請花蓮地檢署偵辦，檢方今天表示，就「吾居吾宿」大樓涉違建案，已經進入調查。

居民質疑「吾居吾宿」大樓因從原本的6樓加蓋至9樓違建而肇禍，縣府在前年經舉報查核，不僅勒令停工，還發出3次紅單舉發，但屋主都置之不理。傅崐萁表示，現在大樓拆除工作，一方面配合土木結構技師評估，同時也逐層讓檢方到現場調查，這是屋主責任一定究辦到底，如果公務員涉有不法，也絕不寬貸。

花蓮地檢署指出，這棟大樓在原6層樓房違法加蓋3層樓，經檢舉後，花蓮縣政府、花蓮市公所依程序勒令停工，但屋主仍繼續施工，去年以違反建築法移送該大樓其中一住戶，檢察官多次傳喚數位縣政府承辦人員及屋主說明並補件，現仍由檢方偵辦中。

地檢署進一步表示，震災發生後，由主任檢察官、震災承辦檢察官共同前往完成1至6樓的鑽心採樣程序，同時並登上加蓋樓層，將7、8、9樓的建築現況全部錄影存證，二案均列案調查。