漂亮生活、吾居吾宿為何檢舉無效？ 原因在這裡

2018-02-12 12:41 聯合報 記者 聯合報 記者 雷光涵 ╱即時報導



花蓮強震傾倒的統帥大飯店。報系資料照 分享 facebook

這次在花蓮強震倒塌的樓中，漂亮生活旅店及吾居吾宿7樓至9樓都曾被民眾檢舉違規增建或過度改裝。曾參與城市好旅宿地方評鑑的委員透露，查緝人力不足與業者後台硬、民意代表關說等政治力干預，造成部分縣市無法動用公權力開罰、斷水斷電迫非法旅宿改善或停業。中華大學運管系副教授林祥生則說，基於地方分權精神，中央只能以補助提高管理績效及定期訪視為手段。

世新大學觀光系副教授陳家瑜表示，非國際型觀光旅館、民宿由地方政府管轄，要讓中央管理涵蓋所有旅館產業會管不完。林祥生說為強化旅館、民宿的在地有效管理，觀光局訂了很多要求及補助方案，每年也辦縣市府管理評估績效評比頒獎，但從業者提報至地方政府、再上報至觀光局存在力有未逮的地方。

觀光局旅宿組組長陳瓊華指出，消防建管是旅館取得星級評鑑的門檻，但「建築」這項硬體服務不在觀光局星級旅館評鑑項目。合格旅館有二次施工、擴建等情事必須取得縣市政府消防建管的使用執照。中央現在用補助款讓地方增聘查緝人力，長期而言地方政府必須編列相關預算，做常態化。

參與過旅宿評鑑的委員透露，觀光局補助地方聘查緝人員，但地方會把原有公務員人力調為其他職務，結果查緝人力並未增加，這是地方政府財政吃緊的宿命。以花蓮縣為例，公務人員少、幅員廣、民宿又是全台灣最多，取締必須現場查訪，查一間可能上山就耗掉一整天。遑論有其他勢力干預阻礙公權力開罰。情況不改變，評比後段班就持續掛車尾，無能為力。

他還說，以現況而言未合法的未必不安全，可能是地目不合法，但合法未必安全，比如某些老旅館長年未用心經營，疏於重視消防安全、建物補強，只要未被查到，就得過且過。

至於檢舉違規旅宿的每件檢舉獎金上限600元是否太少? 陳瓊華表示目前只有桃園市試辦核發檢舉獎金，成效未知。獎金上限可以再討論，因有旅宿業者擔心製造「檢舉達人」，但政府非鼓勵民眾以檢舉為業。 去年修正的「觀光發展條例」有新增地方政府收到罰鍰可提撥一定的比例為檢舉獎金。