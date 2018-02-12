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遺體修復師出錢換新裝 盼楊小弟帥氣離開

2018-02-12 00:24中央社 花蓮11日電

中國籍男童楊浩然在花蓮地震中罹難，76行者遺體美容修復團隊今天協助修復遺體，團隊召集人王薇君不捨楊小弟滿身傷，特別買童裝替楊浩然換上，盼他能帥氣又充滿陽光的離開。

來自中國的12歲男童楊浩然，與父親楊捷、母親丁守慧及外公丁文昌、外婆何鳳華來台旅遊，6日下午入住花蓮雲門翠堤大樓內的「漂亮生活旅店」，當晚因花蓮地震罹難，10日楊浩然與父母的遺體才被特搜隊員發現。

楊浩然與父母親的遺體在11日上午經花蓮地檢署檢察官會同法醫相驗後，遺體交由自中國趕來台灣的家屬處理，因楊浩然、楊捷與丁守慧的遺體腫脹、破碎難以辨認，76行者遺體美容修復團隊主動協助修復。

76行者遺體美容修復團隊召集人王薇君受訪表示，團隊在遇到重大災難事件時，都會到場協助罹難者修復儀容、化妝，讓死者能帶著尊嚴離開，團隊8日就到花蓮協助家屬，她負責與罹難家屬溝通。

王薇君說，她擔任中華民國兒童權益促進協會理事長，長期為受虐兒童案件奔走，了解兒童心理，因一般死者入殮都穿壽衣，但考量楊浩然是孩童，特別購買一套童裝送給他，讓他可以帥氣又充滿陽光的離開。

王薇君指出，她購買童裝時，看到蝙蝠俠的圖案，就覺得男孩應該會喜歡，但只透過目測挑選尺寸，在為楊浩然更衣前，先到靈堂前告訴他，沒想到不管是衣服或是鞋子尺寸都很合身，修復過程都很順利。

王薇君表示，楊家人對台灣的官方與民間單位協助都很感謝，雖然常面臨媒體大陣仗訪問，但都知道是出於關心，對各界表示謝意。

地震雲門翠堤大樓0206花蓮強震

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