八旬老婦強震後家中就缺水 水電志工一進屋她爆哭

2018-02-11 19:48 聯合報 記者 聯合報 記者 李承穎 ╱即時報導



台灣基督長老教會的災難救援隊規畫了「災後水電搶修服務」，招募全台各地水電師傅，家住台中市的徐緯驊昨天開了近5個小時的車，載著裝備趕抵花蓮，熱血報名幫忙，徐說，來到花蓮災區，才發現災民真的很苦，有八旬老婦地震後就缺水，見他一進屋，就抱著他痛哭，讓他感觸很深，他會一直待在花蓮，直到教會不需要派遣為止，「希望能用自己的所學協助救災！」

教會這期間已接了300件水電維修單，但是全台各地水電師傅熱情幫忙，至少來了100多人次，目前只剩160件維修單要接，強震及災難救援造成花蓮約4萬戶民宅斷水，經過水公司全力搶修，至今仍有4千戶停水，且有許多民宅的水管斷裂，花蓮居民仍有許多家戶無水可用。

徐緯驊一看到臉書招募資訊，就立刻回來幫忙，他說，平時他接一案大約要上千元，但這次完全義務幫忙，2天下來接了30多件水電維修，平均每件要花費至少一小時，幾乎馬不停蹄的工作。

徐緯驊說，印象最深的就是有次進屋，八旬老婦就抱著他痛哭說「從地震後就沒水了...」，原來婦人災後打電話給當地水電師傅，但大家都在忙，無法幫忙，她已經好幾天不能洗澡、沖馬桶和煮菜，不知該如何是好？

徐發現婦人屋內地下水管因地震強烈拉扯斷裂，花了三個小時才修好，婦人一發現有水，還感激地煎蘿蔔糕給他吃，讓徐很感動；還有災民想塞錢給他，但他堅持「我是來救災，不是來賺錢的！」，拒絕災民的好意，純粹希望能盡一份心力給社會。

徐表示，地震維修的三大問題分別水管破裂、水塔底座斷裂和電熱水器倒塌，多是需要重接管路，除了教會提供的材料外，他也自掏腰包上千元買材料，他會一直待在花蓮，直到教會的派遣單全數接完為止。

另名水電志工謝長宏說，地震發現的水電問題，多是水管破裂，但很多房子屋齡都四十多年，連抽水馬達都找不到，必須仔細尋覓漏水處，還有水管爆在牆內，甚至有水管的水衝出三層樓高，這些都是平常不會出現的問題。