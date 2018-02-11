親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
搶救震災動起來
花蓮大震災情慘
藍綠各黨拚選戰
政治
軍事
綜合

特搜憶搜救陸籍旅客 樓層緊貼如三明治

2018-02-11 19:51中央社 基隆市11日電

基隆市特搜隊員詹能傑參與搜救花蓮漂亮生活旅店201房5名中國籍旅客，他形容現場就像三明治般樓層緊貼，其中一名罹難者尋獲時臉色驚恐，左手摀臉、右腳拱起卡在電視機下方。

33歲基隆市信義消防分隊隊員詹能傑，任職消防工作11年，曾參與2010年國道3號走山及2015年復興空難救災，花蓮6日發生7級強震，詹能傑9日與15名特搜隊員第2梯次前往雲門翠堤大樓救災。

詹能傑回憶，特搜隊4人一組搭配其他縣市隊員從4樓401房向下挖掘，現場空間狹窄，高度僅約150公分，隊員必須彎著身軀才能進入，加上屋內嚴重傾斜，一開始就感到頭暈，部分搜救人員甚至想吐，他約幾分鐘就適應現場。

詹能傑形容下方地層就像三明治一樣，4樓天花板緊貼3樓，3樓天花板又貼著2樓，特搜隊員從4樓下方地層往下開鑿約1樓半，越往下挖容身空間越大，第一次挺進201房時，在房間左邊發現一具罹難者遺體，接著由花蓮縣特搜隊員接手運出。

詹能傑表示，第三次進入201房時，尋獲一名成年男性遺體，罹難者臉色驚恐，左手摀著臉、右手平放，右腳拱起卡在電視機下方，隊員為保持遺體完整，小心翼翼清理雜物，再慢慢將遺體運出大樓。

基隆市特搜隊員詹能傑參與搜救花蓮漂亮生活旅店201房5名中國籍旅客，他形容現場就...
基隆市特搜隊員詹能傑參與搜救花蓮漂亮生活旅店201房5名中國籍旅客，他形容現場就像三明治般樓層緊貼，其中一名罹難者尋獲時臉色驚恐，左手摀臉、右腳拱起卡在電視機下方。圖／花蓮消防局提供
分享

雲門翠堤大樓國道強震

相關新聞

花蓮強震 東部幹線出現退票潮

2018-02-11 14:56

悲傷強忍不住 花蓮罹難陸客楊捷的胞弟淚崩

2018-02-11 14:53

悼念震災罹難者 賴清德：與花蓮縣站在一起

2018-02-11 13:06

花蓮強震 來自63友國的關心

2018-02-11 13:05

歐晉德呼籲台北市應全面都更 柯文哲認同

2018-02-11 12:13

住房剩一成觀光慘兮兮 在地人：餘震減弱花蓮依然美

2018-02-11 21:22

八旬老婦強震後家中就缺水 水電志工一進屋她爆哭

2018-02-11 19:48

憂花蓮舊遠百大樓倒塌 周邊居民抗議

2018-02-11 19:18

震後6天 花蓮市還有3100戶無水可用

2018-02-11 19:08

房子震倒了 吳敦義安慰災民 「生命保全最重要！」

2018-02-11 17:32

地震後住家安不安全？花蓮縣政府免費鑑定

2018-02-11 16:22

罹難陸客身分確認 家屬哀戚致謝

2018-02-11 14:52

花蓮這一震 震掉多少觀光財

2018-02-11 13:50

傅崐萁宣布最後2陸客確定罹難 徵得家屬同意重機開挖

2018-02-11 13:33

花蓮地震 賴清德：重建專案小組已成立

2018-02-11 13:19

花蓮強震後今尚有4千戶停水 賴清德下令3天內復水

2018-02-11 12:57

花蓮陸配房屋全倒 海基會探視協助

2018-02-11 12:09

影／雲門翠堤搜救停止 救難人員鞠躬後撤離

2018-02-11 12:04

花蓮地震106小時搜救行動結束 漫長重建工作正要開始

2018-02-11 11:52

這一震流失80億觀光財 花蓮今年沒有年味的年

2018-02-11 11:46

傅崐萁證實最後2人罹難 重機具進場「洋蔥」式拆樓

2018-02-11 11:30

花蓮地震搜救停止 家屬同意機具開挖

2018-02-11 11:04

「軟腳蝦」建築易倒？ 專家：關鍵是結構監造沒落實

2018-02-11 00:24
看更多

熱門文章

紅十字會抹黑文又來了 花蓮地震誤導日本人捐台南

2018-02-11 08:00

熱血身影不要攔！ 蘇花改也為花蓮震災開了先例

2018-02-11 12:31

「任務結束了，回來吧」 黑鷹罹難者家屬隔海淚招魂

2018-02-11 12:04

88歲陳邁捲入圖利案 建築界700人籲採購法修法

2018-02-11 09:14

雲門翠堤大樓 接觸到201房第四具遺體

2018-02-11 06:31

雲翠大樓開拆 2罹難者棉被木板覆蓋保完整

2018-02-11 15:08

統帥飯店突又坍塌了？ 廠商：正常施工

2018-02-11 21:00

南台地震撥2百億花蓮3億元？賴揆：不會大小眼

2018-02-11 11:54

傅崐萁證實最後2人罹難 重機具進場「洋蔥」式拆樓

2018-02-11 11:30

影／賑災大小眼？傅崐萁：政院給台南200億 給花蓮3億

2018-02-11 17:44

影／黑鷹失聯第七日 正駕駛康萬福妻哭倒：請到我夢裡

2018-02-11 16:27

這一震流失80億觀光財 花蓮今年沒有年味的年

2018-02-11 11:46

「1年制」預官首考選 要找八百名陸軍男女少尉

2018-02-11 02:40

影／雲門翠堤搜救停止 救難人員鞠躬後撤離

2018-02-11 12:04

花蓮地震搜救停止 家屬同意機具開挖

2018-02-11 11:04

憂花蓮舊遠百大樓倒塌 周邊居民抗議

2018-02-11 19:18

花蓮強震 東部幹線出現退票潮

2018-02-11 14:56

國軍救災官兵席地假寐好委屈 網友疾呼：給他們行軍床

2018-02-11 12:21

特搜憶搜救陸籍旅客 樓層緊貼如三明治

2018-02-11 19:51

曾參與八八風災救援 退伍中士繞半個台灣送咖啡到花蓮

2018-02-11 07:14

國人愛心噴發挺花蓮 捐款累計超過7億5

2018-02-11 10:18

住房剩一成觀光慘兮兮 在地人：餘震減弱花蓮依然美

2018-02-11 21:22

台中救國團被判拆屋還地 民政局：轉型正義

2018-02-11 10:05

悲傷強忍不住 花蓮罹難陸客楊捷的胞弟淚崩

2018-02-11 14:53

北京一家五口親屬抵花蓮 黑衣人阻拍攝

2018-02-11 05:16

王金平的文膽王耀德看立委 出書寫了這些…

2018-02-11 11:22

採購法最低標 建築界：低薪元兇

2018-02-11 10:31

拜年最狂比一比 啥！這裡送「一坨」黃金

2018-02-11 09:00

八旬老婦強震後家中就缺水 水電志工一進屋她爆哭

2018-02-11 19:48

歐晉德呼籲台北市應全面都更 柯文哲認同

2018-02-11 12:13

花蓮這一震 震掉多少觀光財

2018-02-11 13:50

宜蘭初選改徵召？段宜康：若醞釀這樣幹就是民進黨罪人

2018-02-11 22:09

小隊長返鄉遇強震銷假救災 林右昌：基特搜隊都是英雄

2018-02-11 14:46

愛心噴發挺花蓮 國人捐款逾7.5億

2018-02-11 13:50

家屬盼罹難黑鷹機組人員入祀忠烈祠

2018-02-11 20:55

傅崐萁宣布最後2陸客確定罹難 徵得家屬同意重機開挖

2018-02-11 13:33

花蓮強震 來自63友國的關心

2018-02-11 13:05

募一年期志願役軍官 綠贊成藍憂怎麼帶兵

2018-02-11 11:04

雲門翠堤搜救失蹤2人 有機會今天尋獲

2018-02-11 05:02

郝龍斌駁操作說 喊話乾脆由行政院辦食安公投

2018-02-11 09:43
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top