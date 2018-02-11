房子震倒了 吳敦義安慰災民 「生命保全最重要！」

2018-02-11 17:32 聯合報 記者 聯合報 記者 李承穎 ╱即時報導



國民黨主席吳敦義今天下午4時許到花蓮縣小巨蛋探視災民，吳發給每個災民紅包，希望能讓他們「壓壓驚」，並安慰災民「房子是身外之物，最重要的是保全生命！」吳也捐出一個月卸任副總統的禮遇金18萬給災區。

吳敦義進入收容所後，也按規定戴起口罩和量體溫，他在災民的各個床鋪發紅包，見到有災民在就寢，也默默地將紅包放在枕邊，見到災民抱著小孩，吳也給母子各一個紅包，讓災民感謝連連。