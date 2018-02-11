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房子震倒了 吳敦義安慰災民 「生命保全最重要！」

2018-02-11 17:32聯合報 記者李承穎╱即時報導

國民黨主席吳敦義今天下午4時許到花蓮縣小巨蛋探視災民，吳發給每個災民紅包，希望能讓他們「壓壓驚」，並安慰災民「房子是身外之物，最重要的是保全生命！」吳也捐出一個月卸任副總統的禮遇金18萬給災區。

吳敦義進入收容所後，也按規定戴起口罩和量體溫，他在災民的各個床鋪發紅包，見到有災民在就寢，也默默地將紅包放在枕邊，見到災民抱著小孩，吳也給母子各一個紅包，讓災民感謝連連。

有災民忍不住說「他的房子在白金雙星，這次也倒了？」、「房子受損很多，到現在還沒整理⋯」吳也頻頻安慰「房子倒了終有重建機會，人平安最重要。」

吳敦義不打擾災民，在床邊放紅包。記者李承穎/攝影
吳敦義不打擾災民，在床邊放紅包。記者李承穎/攝影
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吳敦義到收容所發紅包。記者李承穎/攝影
吳敦義到收容所發紅包。記者李承穎/攝影
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紅包吳敦義小巨蛋

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