地震後住家安不安全？花蓮縣政府免費鑑定

2018-02-11 16:22 聯合報 記者 聯合報 記者 徐庭揚 ╱即時報導



花蓮發生強震前所未見，不只讓四棟大樓倒塌，造成17人罹難，285人輕重傷，更可能震出許多的不安全的住所，許多民眾心慌慌，不知道自己的家到底能不能住的安心，花蓮縣政府表示，建築體檢目前著重緊急狀況，目前有50名專業技師協助，民眾可聯繫縣府專線，鑑定費用全免。

花蓮縣長傅崐萁說，經過鑑定之後有可能逾百棟建築未來可能是危樓，只要評估過後達危樓標準，縣府便會拆除並且安置，不讓這樣的憾事，在未來再次發生。

另外，國泰人壽也針對花蓮民眾推出「專業技師提供免費房屋結構安全鑑定」，讓民眾能夠做好防震保護措施，讓住家環境更安全。

國泰慈善基金會花蓮分隊長馬惠玫表示，由專業的技師到府免費進行房屋結構的安全鑑定，自8日起迄今已排定鑑定200棟房屋，已完成7成，也希望透過這樣的服務，來守護花蓮民眾居家安全。