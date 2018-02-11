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地震後住家安不安全？花蓮縣政府免費鑑定

2018-02-11 16:22聯合報 記者徐庭揚╱即時報導

花蓮發生強震前所未見，不只讓四棟大樓倒塌，造成17人罹難，285人輕重傷，更可能震出許多的不安全的住所，許多民眾心慌慌，不知道自己的家到底能不能住的安心，花蓮縣政府表示，建築體檢目前著重緊急狀況，目前有50名專業技師協助，民眾可聯繫縣府專線，鑑定費用全免。

花蓮縣長傅崐萁說，經過鑑定之後有可能逾百棟建築未來可能是危樓，只要評估過後達危樓標準，縣府便會拆除並且安置，不讓這樣的憾事，在未來再次發生。

另外，國泰人壽也針對花蓮民眾推出「專業技師提供免費房屋結構安全鑑定」，讓民眾能夠做好防震保護措施，讓住家環境更安全。

國泰慈善基金會花蓮分隊長馬惠玫表示，由專業的技師到府免費進行房屋結構的安全鑑定，自8日起迄今已排定鑑定200棟房屋，已完成7成，也希望透過這樣的服務，來守護花蓮民眾居家安全。

需要鑑定房屋結構安不安全的部分，目前增加了生力軍，內政部協調各技司與花蓮縣政府合作，幫花蓮的民眾檢查，之前已與國泰服務人員聯絡確認的已經排在待檢名單中，若還沒有登記的目前可透過縣政府的管道來接手安排後續的房屋鑒定，民眾只要對房屋危險有疑問，只要趕快打1999，讓縣府團隊能夠盡速地幫助民眾或撥打國泰人壽服務038-341701協助申請。

花蓮發生強震前所未見，不只讓四棟大樓倒塌，更可能震出許多不安全的住所。圖／國泰人...
花蓮發生強震前所未見，不只讓四棟大樓倒塌，更可能震出許多不安全的住所。圖／國泰人壽提供
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專業的技師到府免費進行房屋結構的安全鑑定。圖／國泰人壽提供
專業的技師到府免費進行房屋結構的安全鑑定。圖／國泰人壽提供
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專業的技師到府免費進行房屋結構的安全鑑定。圖／國泰人壽提供
專業的技師到府免費進行房屋結構的安全鑑定。圖／國泰人壽提供
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傅崐萁內政部強震

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