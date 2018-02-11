這一震流失80億觀光財 花蓮今年沒有年味的年

2018-02-11 11:46 聯合報 記者 聯合報 記者 王慧瑛 ╱即時報導



花蓮市區飯店林立，強震影響消費者信心，各飯店生意或多或少都有衝擊。記者王慧瑛／攝影 分享 facebook

花蓮縣「大農大富平地森林園區」擁有1250公頃森林，林務局花蓮林區管理處邀花蓮港口部落青年撒部.噶照創作「螞蟻窩」裝置藝術作品，以「漂書窩」方式呈現，本月10日開放，花蓮林管處歡迎民眾過年期間來滿是綠蔭又寬廣的森林，享受森林、草地、野餐、閱讀，來一場文化森林浴。圖／花蓮林管處提供 分享 facebook 花蓮是觀光大縣，超過8成的就業、經濟活動與觀光產業相關，這一震流失多少觀光財？花蓮縣觀光旅館商業同業公會理事長梁愛迪以災後退房率初估，若在今年暑假前復甦，保守統計流失至少80億。他說，救觀光也是災後重建一環，盼中央與地方協力，才能讓花蓮重新站起來。

梁愛迪說，花蓮地區一般旅館房間數約8000房、民宿房間數約7000房、觀光旅館約2000間房，強震衝擊國內外旅客來花蓮觀光的信心，觀光業者也成為受災戶，目前以民宿退房較嚴重，部分民宿退房甚至高達8成。

梁愛迪談到，到花蓮旅行一天的住宿、交通費、用餐、伴手禮等，一天消費約4500元，以整體退房6成估計，一天流失5000萬，若在今年暑假前復甦，旅遊業今年2至6月將撐得相當辛苦，保守估計至少損失80億產值。

「若觀光低迷，恐怕會造成失業」梁愛迪說，與觀光相關的經濟活動、行業都有連動影響，搶救觀光也是災後重建的重要一步，希望中央能透過花東發展基金、稅的減免等措施，幫助廣大的觀光業者度過難關。

花蓮翰品酒店總經理唐玉書談到，蔡總統說要給災民一個家，但花蓮長遠發展還是要靠觀光產業支持，她發起「一人一宿愛花蓮」行動，希望公部門活動、企業旅行等能到花蓮，讓花蓮有災後重建的能量。

縣府觀光處代理處長彭偉族說，縣府團隊目前仍以救人、救災優先，春節期間規畫的花蓮太平洋燈會、年貨大街等照常舉行，歡迎大家到花蓮度假，用行動挺花蓮。

花蓮太平洋燈會今年邁入第6年，是花蓮農曆新年舉辦的代表性節目之一，在燈會前，花蓮大街小巷和主要商圈，掛起喜氣洋洋的紅色燈籠。為方便縣民採買年貨，縣府農業處也配合太平洋燈會，本月10起到14日，在東大門夜市各省一條街旁邊打造年貨大街，販售花蓮在地農特產品、魚貨、南北貨和伴手禮。

林務局花蓮林管處長楊瑞芬說，這次受災除花蓮市區外，其他鄉鎮幾乎不受影響，鼓勵大家農曆春節到花蓮踏青，「來花蓮觀光用行動支持，這點對低迷的花蓮來說也幫助很大！」