花蓮地震找到3失聯陸客遺體 2名未尋獲

2018-02-10 20:31 中央社 台北10日電



花蓮地震至今搜救行動逾89小時，救難人員今天下午在雲門翠堤大樓201室找到3名罹難陸客遺體，還剩2人未尋獲。花蓮縣消防局研判，因房間傾斜，可能被擠在角落，需繼續往下挖掘。

花蓮6日深夜發生規模6.0地震，花蓮市震度7級，雲翠大樓內5名失聯的一家三代5人的中國大陸旅客，受困在「漂亮生活旅店」二樓201室，今天陸續發現3名陸客遺體。

搜救人員上午發現一名女性遺體，隨後在旁邊發現第二名遺體，由於第二名罹難者的位置較容易挖掘，近中午時送被移出，經法醫骨骼鑑定為12歲的兒童；搜救人員隨後在挖掘第一名遺體時，在其下方發現堆疊在一起的第三名遺體，下午陸續將兩具遺體送出。

花蓮縣消防局副局長吳泰濬受訪表示，下午3時多送出的第一名被發現女性遺體，推測可能是陸客中的外婆，詳細身份還待法醫勘驗。

吳泰濬表示，至於第三名發現的男性罹難者，因為腳被牆板壓住，需花一些時間進行移除跟破壞工作。但下午3時48分、4時44分，連續發生兩起規模4以上餘震，搜救人員須先撤離現場，經土木技師觀測無虞後再進入搜救，終於在近5時將第三名遺體送出。

吳泰濬說，還有2名陸客尚未尋獲，仍持續搜索，因201號房整個傾斜，推測可能被天花板、掉落物整個壓在下面，或堆積在角落，需要再繼續往下挖掘尋找。

201室一家三代的5名陸客，分別為丁文昌、何鳳華夫婦，女兒丁守慧、女婿楊捷及外孫楊浩然。