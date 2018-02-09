黃智賢：沒放棄搜救5失聯陸客 希望有好消息

2018-02-09 23:23 聯合報 記者 聯合報 記者 黃國樑 ╱即時報導



政治評論人黃智賢。圖／擷自臉書黃智賢世界 分享 facebook 雲翠大樓最後的搜救仍在進行，政治評論人黃智賢關心仍未獲救的201房5位大陸客，她在臉書上說，沒有放棄搜救。最後五位失聯的大陸觀光客。希望有好消息。

昨天對岸中央電視台曾誤傳今天白天就要直接以機具開挖201房，造成部分網友的誤解與憤怒，黃智賢這句「沒有放棄搜救」，似也跟昨天的報導有關。她希望能有好消息傳出。她在大陸網友居多的微博上也作此表示，「但願最後失聯的5位大陸觀光客，可以有好消息。 」