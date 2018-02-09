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「吾居吾宿」偷加蓋3層 縣府：去年7月已移送法辦

2018-02-09 23:21聯合報 記者徐庭揚╱即時報導

花蓮近海前晚規模6.0強震，米崙斷層附近4棟樓倒塌，位於國盛六街的「吾居吾宿」大樓因地震導致一樓停車場被壓到地下一樓，該棟住戶的質疑，吾居吾宿偷偷蓋加蓋3層樓，檢舉多次都沒有被強制拆除，才釀下此災害。

受到地震的影響，吾居吾宿大樓的一樓停車場塌陷。災民表示，吾居吾宿原本只有6層樓，近來卻被偷偷蓋至9層樓，頭重腳輕的結果就是不耐震，差點害死住戶上百人!

「縣府3次的查報，勒令停工，更貼上紅單，業者都置之不理」。縣府建設處長鄧子瑜表示，座落於花蓮市國盛六街四十一號的吾居吾宿大樓將瞭望台擅自變更為住宅，經民眾於一O五年十一月十七日陳情舉發，花蓮縣政府建設處轉送查報機關花蓮市公所前往查核，並於市公所完成查報程序回復本府建設處後，於同年十二月二十二日派員至現場張貼勒令停工公告。

經三次紅單舉發，於去年七月十九日移送法院。目前花蓮地方法院尚在審理中，待收到法院判決後，若判決拆除確定，花蓮縣政府就會依法執行。

有關3處災區外界謠傳違建，花蓮縣場傅崐萁也提到，所有災區已主動報請地檢署調查及刑事調查，費用由縣府支出，釐清相關責任，該負責任的一定要負責任，絕不放過，責任所屬若為縣府也絕對會承擔。

受到地震的影響，吾居吾宿大樓的一樓停車場塌陷，住戶質疑，偷蓋加蓋3層樓，才發生塌...
受到地震的影響，吾居吾宿大樓的一樓停車場塌陷，住戶質疑，偷蓋加蓋3層樓，才發生塌陷意外。記者徐庭揚／攝影
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停車場地震違建

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