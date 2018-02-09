雲翠大樓 最後五名陸客找到

2018-02-09 21:31 聯合報系攝影中心 記者 聯合報系攝影中心 記者 曾吉松 ╱即時報導



0206花蓮地震，雲翠大樓最後五名失縱的陸客今晚找到了，一度所有救護車和軍方人員就位，但受梁柱擠壓移動不易，改由其他樓層打穿地板突破。

0206花蓮地震，雲翠大樓最後五名失縱的陸客今晚找到了，一度所有救護車和軍方人員就位，但受梁柱擠壓移動不易，改由其他樓層打穿地板突破。記者曾吉松／攝影 分享 facebook

0206花蓮地震，雲翠大樓最後五名失縱的陸客今晚找到了，一度所有救護車和軍方人員就位，但受梁柱擠壓移動不易，改由其他樓層打穿地板突破。記者曾吉松／攝影 分享 facebook