親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
花蓮大震災情慘
花蓮強震撼全台
全台救災動起來
黑鷹疑墜海失聯
藍綠各黨拚選戰
政治
軍事
綜合

雲翠大樓 最後五名陸客找到

2018-02-09 21:31聯合報系攝影中心 記者曾吉松╱即時報導

0206花蓮地震，雲翠大樓最後五名失縱的陸客今晚找到了，一度所有救護車和軍方人員就位，但受梁柱擠壓移動不易，改由其他樓層打穿地板突破。

0206花蓮地震，雲翠大樓最後五名失縱的陸客今晚找到了，一度所有救護車和軍方人員...
0206花蓮地震，雲翠大樓最後五名失縱的陸客今晚找到了，一度所有救護車和軍方人員就位，但受梁柱擠壓移動不易，改由其他樓層打穿地板突破。記者曾吉松／攝影
分享

0206花蓮地震，雲翠大樓最後五名失縱的陸客今晚找到了，一度所有救護車和軍方人員...
0206花蓮地震，雲翠大樓最後五名失縱的陸客今晚找到了，一度所有救護車和軍方人員就位，但受梁柱擠壓移動不易，改由其他樓層打穿地板突破。記者曾吉松／攝影
分享

0206花蓮地震，雲翠大樓最後五名失縱的陸客今晚找到了，一度所有救護車和軍方人員...
0206花蓮地震，雲翠大樓最後五名失縱的陸客今晚找到了，一度所有救護車和軍方人員就位，但受梁柱擠壓移動不易，改由其他樓層打穿地板突破。記者曾吉松／攝影
分享

雲翠大樓陸客救護車

相關新聞

黃金72小時告急將放棄搜救？消防局長斥：不放棄生機

2018-02-09 19:20

搜救70小時現場傳出瓦斯味 搜救行動一度暫緩

2018-02-09 23:19

黃智賢：沒放棄搜救5失聯陸客 希望有好消息

2018-02-09 23:23

「吾居吾宿」偷加蓋3層 縣府：去年7月已移送法辦

2018-02-09 23:21

漂亮旅店老闆陳光印道歉 願為災害負責

2018-02-09 22:31

基隆搜救隊晚間從上方401室往下挖 找最後5名陸客

2018-02-09 21:19

拆除統帥大飯店 空軍燈車照明協助徹夜進行

2018-02-09 19:48

搶救進入倒數72小時 仍有5人未尋獲

2018-02-09 18:27

「我們盡力了！」 72小時後台南特搜隊撤離

2018-02-09 17:54

加拿大夫婦確定罹難 遺體送花蓮市立殯儀館

2018-02-09 17:54

影／慟！ 213室加拿大籍港裔夫妻擁抱中罹難

2018-02-09 17:52

國盛6街危樓發現許多瓦斯桶 拆除計畫又暫停

2018-02-09 17:25

怪手開挖最後待救5人 搜救人員：痛苦的決定

2018-02-09 16:48

花蓮強震 全台195學校有災損 花蓮最慘

2018-02-09 16:31

加拿大夫婦確定罹難 搜救隊抬出大體後整裝

2018-02-09 16:06

死前仍相擁一起…加籍夫妻罹難 大體運出翠堤大樓

2018-02-09 15:54

影／雲翠加拿大夫婦遭困挖出 現場測無生命跡象

2018-02-09 14:40

雲翠全力搜救 「有生命跡象 絕不放棄」

2018-02-09 14:34

統帥今拆除 元老員工不捨：我會再回來

2018-02-09 14:30

統帥罹難者／周志軒母招魂「在天國見面」

2018-02-09 14:28

妻小棲身收容所 上士救災擺第一

2018-02-09 14:25

危樓要拆女淚崩 「我爸遺物在裡面」

2018-02-09 14:19

加籍夫妻受困雲翠大樓 搜救人員發現疑似女性左小腿

2018-02-09 13:21

花蓮近海規模4.6地震 強震後餘震

2018-02-09 11:44

周志軒媽赴統帥招魂「相信有一天我們會在天國見面」

2018-02-09 11:25

花蓮強震10死 雲門翠堤傳出屍臭

2018-02-09 11:22

維冠大樓開挖施工 隔壁工廠地面竟現裂縫

2018-02-09 10:32

影／花蓮震災 搜救大隊探測有生命跡象也聞到屍臭

2018-02-09 10:14

影╱震災女住戶進危樓 取出父遺物爆哭

2018-02-09 09:13

夜宿花蓮與國軍吃早餐 蔡英文：全國都和花蓮在一起

2018-02-09 09:12

獨／石材業災損至少六億 蔡英文視察要部會年前提對案

2018-02-09 09:11

「工作住家一夜全沒了」他是旅店員工 租屋處也倒了

2018-02-09 09:06

直播／振奮！翠堤大樓偵測到人的脈動 全力挖掘搜救

2018-02-09 08:20

鼻酸！「我爸遺物還在裡面」 震災屋要拆女哭求進入

2018-02-09 08:05

影／搶救翠堤!特搜隊長:213有味道 偵測到人的反應

2018-02-09 08:01

搶救失聯7遊客 傅崐萁：有生命跡象我們絕不會放棄

2018-02-09 07:16

持續更新／怪手開挖 搜救人員疑似發現5名陸客

2018-02-09 06:30

翠堤大樓201房結構扭曲 搜救行動受阻

2018-02-09 06:23

花蓮強震10死7失聯 蔡總統承諾災民：一定給你們一個家

2018-02-09 00:22
看更多

熱門文章

一語成讖！震災住戶曾檢舉違建 公務員：震倒有人賠

2018-02-09 09:42

太空中的魔術方塊 神預言花蓮震災？

2018-02-09 09:00

直播／振奮！翠堤大樓偵測到人的脈動 全力挖掘搜救

2018-02-09 08:20

雲翠受困加拿大夫婦確定罹難 震災死亡人數達12人

2018-02-09 14:40

獨／國軍太缺官 馮世寬：官校讀兩年就好下部隊啦

2018-02-09 12:45

影／找到了！雲翠受困加拿大夫婦 搜救隊發現一條腿

2018-02-09 13:07

民調小輸 江啟臣：尊重與團結、不會讓民進黨得逞

2018-02-09 12:11

國民黨台中市長整合民調 盧秀燕驚險勝出

2018-02-09 11:21

怪手開挖最後待救5人 搜救人員：痛苦的決定

2018-02-09 16:48

倒數黃金72小時 搜救人員疑似發現5名陸客

2018-02-09 20:42

陳沂暗酸館長捐錢「買贖罪券」 表明就是不捐錢

2018-02-09 17:20

基隆搜救隊晚間從上方401室往下挖 找最後5名陸客

2018-02-09 21:19

死前仍相擁一起…加籍夫妻罹難 大體運出翠堤大樓

2018-02-09 15:54

日本高階探測儀多厲害？就是這一台

2018-02-09 18:34

圖多／直擊雲翠大樓內部 被震塌的現場有一幅觀音像

2018-02-09 10:09

「我們盡力了！」 72小時後台南特搜隊撤離

2018-02-09 17:54

日本生命探測儀很高階？看看咱們工兵的生命探測儀

2018-02-09 14:40

雲翠213房聞到屍臭 特搜：空間受阻搜救緩慢

2018-02-09 09:42

辛苦了！搜救犬帶傷與死神搶人 哪有災情牠往哪衝

2018-02-09 08:00

持續更新／怪手開挖 搜救人員疑似發現5名陸客

2018-02-09 06:30

臉書第一次捐台灣一千萬 唐鳳辦公室牽線才完成

2018-02-09 12:19

藍初選盧秀燕民調勝出！林佳龍：狀況不明暫不評論

2018-02-09 11:36

安倍稱蔡英文為總統 學者：等於承認台灣是國家

2018-02-09 16:54

加籍夫妻受困雲翠大樓 搜救人員發現疑似女性左小腿

2018-02-09 13:21

影／星國C-130援台救災 國軍低調被動發布訊息

2018-02-09 19:33

漂亮旅店老闆陳光印道歉 願為災害負責

2018-02-09 22:31

強震後返台 日本地勤登機證上留言「加油」超暖心

2018-02-09 12:10

救災捐款怕被「中飽私囊」？ 承辦人出面解答闢謠

2018-02-09 21:20

鼻酸！「我爸遺物還在裡面」 震災屋要拆女哭求進入

2018-02-09 08:05

全台瘋查住家斷層 學者：政府要大家移民嗎？

2018-02-09 21:47

強震釀災！老天爺已經多次示警 我們看到了嗎？

2018-02-09 16:05

統帥幕後老闆 竟是北台灣飯店大亨張金水

2018-02-09 15:52

整理包／6.0強震撼花蓮 搶救進度、災情總覽

2018-02-09 14:50

雲翠大樓 最後五名陸客找到

2018-02-09 21:31

花蓮強震拆危樓 專家：比維冠大樓還難拆

2018-02-09 06:53

「人急著逃 我們卻往裡面衝」 救難人員傾斜屋救災實錄

2018-02-09 02:06

震災大樓因違建傾塌？專家：6樓基礎蓋9樓就不對

2018-02-09 15:30

蔡英文首次簡體字發文：在人道救援上 兩岸沒有距離

2018-02-09 20:18

花蓮強震住家成危樓 住戶心痛「貸款還沒繳完」

2018-02-09 07:17

【重磅快評】為了總統到來 救災現場停工大半小時

2018-02-09 19:41
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top