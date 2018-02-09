基隆搜救隊晚間從上方401室往下挖 找最後5名陸客

2018-02-09 21:19 聯合報 記者 聯合報 記者 游明煌 ╱即時報導



花蓮強震雲翠大樓搜救人員晚間8點，疑似發現201號房5名陸籍旅客，基隆搜救隊目前正在移除201室上方401室家具雜物，協助由上向下挖掘，搜救陸客。

基隆搜救隊今晚9時傳回現場最新搜救照片，救援人員發現，雲翠大樓的1至4樓都在地下，樓板嚴重堆疊，201號房在最深處，陸籍遊客一家5口疑在裡面，搜救人員執行任務為清除上方401室家具雜物，並協助向下挖掘。

基隆搜救隊今晚從上方401室往下挖掘找最後5名陸客。圖／基隆市消防局提供 分享 facebook

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