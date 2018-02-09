維冠大樓開挖施工 隔壁工廠地面竟現裂縫

2018-02-09 10:32 聯合報 記者 聯合報 記者 鄭維真 ╱即時報導



台南永康維冠大樓目前正進行地下室開挖，隔壁模具工廠地面出現裂縫。記者吳淑玲/攝影 分享 facebook 2016年206南台大震造成台南永康維冠大樓倒塌，目前南市工務局進行開挖地下室，但隔壁工廠卻在206兩周年這天又受驚嚇，李姓業者說，地面竟出現總長20公尺、最寬5公分的裂痕，高低差約1公分，露出傾斜跡象。工務局表示，已派員檢測，疑因大型機具震動所致，已先打中柱、平衡補強，並灌漿，待工程完畢後替業者復原。

「很恐怖啊！」李姓業者回想起兩年前206南台大震仍餘悸猶存，他形容這是揮不去的夢靨，他在維冠大樓鄰旁經營模具工廠30年，當時維冠倒塌差點壓到工廠，所幸逃過一劫，未料今年206突然看見地面龜裂，從大門裂至後門，長達20公尺，最寬裂縫有5公分，讓他們相當害怕，擔心工廠倒了。

工務局表示，獲報後已立即到場監測，確保安全無虞，裂縫也未有5公分，初判是維冠地下室工程施工所致，原本是為了加速工程進度讓居民早日搬進來住，採大型機具作業，現在改要求承包商改換中小型怪手，避免過度震動擴大裂痕。

工務局表示，由於沒有安全性問題，目前已先在工廠打中柱，以橫撐做水平平衡，並將裂縫灌漿，待維冠地下室開挖完工後會替工廠復原所有裂痕。