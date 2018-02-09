親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
花蓮大震災情慘
花蓮強震撼全台
全台救災動起來
黑鷹疑墜海失聯
藍綠各黨拚選戰
政治
軍事
綜合

評／被柯文哲忽略的波蘭文化資產與轉型正義

國民黨台中市長初選民調 盧秀燕險勝江啟臣0.6%出線

維冠大樓開挖施工 隔壁工廠地面竟現裂縫

2018-02-09 10:32聯合報 記者鄭維真╱即時報導

台南永康維冠大樓目前正進行地下室開挖，隔壁模具工廠地面出現裂縫。記者吳淑玲/攝影
台南永康維冠大樓目前正進行地下室開挖，隔壁模具工廠地面出現裂縫。記者吳淑玲/攝影
分享
2016年206南台大震造成台南永康維冠大樓倒塌，目前南市工務局進行開挖地下室，但隔壁工廠卻在206兩周年這天又受驚嚇，李姓業者說，地面竟出現總長20公尺、最寬5公分的裂痕，高低差約1公分，露出傾斜跡象。工務局表示，已派員檢測，疑因大型機具震動所致，已先打中柱、平衡補強，並灌漿，待工程完畢後替業者復原。

「很恐怖啊！」李姓業者回想起兩年前206南台大震仍餘悸猶存，他形容這是揮不去的夢靨，他在維冠大樓鄰旁經營模具工廠30年，當時維冠倒塌差點壓到工廠，所幸逃過一劫，未料今年206突然看見地面龜裂，從大門裂至後門，長達20公尺，最寬裂縫有5公分，讓他們相當害怕，擔心工廠倒了。

工務局表示，獲報後已立即到場監測，確保安全無虞，裂縫也未有5公分，初判是維冠地下室工程施工所致，原本是為了加速工程進度讓居民早日搬進來住，採大型機具作業，現在改要求承包商改換中小型怪手，避免過度震動擴大裂痕。

工務局表示，由於沒有安全性問題，目前已先在工廠打中柱，以橫撐做水平平衡，並將裂縫灌漿，待維冠地下室開挖完工後會替工廠復原所有裂痕。

【相關閱讀】

‧ 圖多／直擊雲翠大樓內部 被震塌的現場有一幅觀音像

維冠南台大震0206花蓮強震

相關新聞

持續更新／翠堤大樓凌晨測到生命跡象 全力搶救失聯7人

2018-02-09 06:30

花蓮近海規模4.6地震 強震後餘震

2018-02-09 11:44

周志軒媽赴統帥招魂「相信有一天我們會在天國見面」

2018-02-09 11:25

花蓮強震10死 雲門翠堤傳出屍臭

2018-02-09 11:22

影／花蓮震災 搜救大隊探測有生命跡象也聞到屍臭

2018-02-09 10:14

影╱震災女住戶進危樓 取出父遺物爆哭

2018-02-09 09:13

夜宿花蓮與國軍吃早餐 蔡英文：全國都和花蓮在一起

2018-02-09 09:12

獨／石材業災損至少六億 蔡英文視察要部會年前提對案

2018-02-09 09:11

「工作住家一夜全沒了」他是旅店員工 租屋處也倒了

2018-02-09 09:06

直播／振奮！翠堤大樓偵測到人的脈動 全力挖掘搜救

2018-02-09 08:20

鼻酸！「我爸遺物還在裡面」 震災屋要拆女哭求進入

2018-02-09 08:05

影／搶救翠堤!特搜隊長:213有味道 偵測到人的反應

2018-02-09 08:01

搶救失聯7遊客 傅崐萁：有生命跡象我們絕不會放棄

2018-02-09 07:16

翠堤大樓201房結構扭曲 搜救行動受阻

2018-02-09 06:23

花蓮強震10死7失聯 蔡總統承諾災民：一定給你們一個家

2018-02-09 00:22

5陸客一家人失聯 都住雲門翠堤

2018-02-09 00:03

蔡總統再赴花蓮勘災 與鄉親「共度不安時刻」

2018-02-09 00:03

瓦礫中挖出親人 家屬悲：我們會加油

2018-02-09 00:01

找洞破壞、架起枕木…救難人員24小時接力搜尋

2018-02-08 23:36

看護罹難 日籍夫婦哽咽：如果有下輩子 要跟她說聲謝謝

2018-02-08 21:55

影／雲門翠堤尋獲菲籍看護遺體 仍有7人失聯

2018-02-08 21:45

影／雲翠大樓菲籍看護被衣櫃壓死 基隆搜救隊運出

2018-02-08 20:40

雲門翠堤 再發現一名罹難者大體

2018-02-08 19:04

花蓮遠百舊館外牆變形封鎖中 明起進行結構補強工程

2018-02-08 18:23

雲門翠堤架鋼柱最多撐36小時？ 技師闢謠：安全評估

2018-02-08 17:56

「怎麼像被炸過！」特搜隊員戒護國盛六街災民進屋取物

2018-02-08 17:24

回國盛六街拿貴重物品遭拒 受災戶：願簽生死狀

2018-02-08 16:50

影／傅崐萁宣布 大型機具明盡快開挖

2018-02-08 15:58

教部最新統計：花蓮強震 158校災損逾8千萬元

2018-02-08 15:46

瓦礫堆尋獲江振昌 新北特搜：他整個人被困住

2018-02-08 14:49

花蓮強震 陸客一家5口祖孫三代失聯

2018-02-08 14:20

花蓮強震／受傷嬤：覺得現在還在搖

2018-02-08 14:09

花蓮強震／陸客確認4罹難 1失聯

2018-02-08 14:07

花蓮強震／瓦礫中露出1隻手與手機

2018-02-08 14:03

花蓮強震 已9死269傷25失聯

2018-02-08 13:48

花蓮強震 雲翠大樓3樓以上確定無人

2018-02-08 13:46

持續更新／花蓮強震 失聯大幅下修為25人

2018-02-08 13:43

聯繫上雲翠10住戶 花蓮強震失聯人數降

2018-02-08 13:42

地震、路面結冰影響 7客運路線短駛或停駛

2018-02-08 13:28
看更多

熱門文章

拒陸卻接受日方援助？府：因日本有高階生命探測儀

2018-02-08 18:25

與災民共餐 傅崐萁被蔡英文虧「你拿太多碗了吧」

2018-02-08 20:18

地震發生正在洗澡或上廁所 下一步該做什麼

2018-02-08 12:59

一語成讖！震災住戶曾檢舉違建 公務員：震倒有人賠

2018-02-09 09:42

持續更新／翠堤大樓凌晨測到生命跡象 全力搶救失聯7人

2018-02-09 06:30

整理包／6.0強震撼花蓮 搶救進度、災情總覽

2018-02-09 08:28

花蓮強震後 市中心舊遠百大樓鋼筋外露恐倒塌

2018-02-08 12:30

直播／振奮！翠堤大樓偵測到人的脈動 全力挖掘搜救

2018-02-09 08:20

太空中的魔術方塊 神預言花蓮震災？

2018-02-09 09:00

花蓮強震後 他收到一封韓國飯店的洋蔥郵件

2018-02-08 12:59

影／手機簡訊讓他逃一死：「女兒還小，我不能死 」

2018-02-08 13:02

地震紅人王明仁又指「亞泥居民將被活埋」 慘遭臉書封鎖

2018-02-08 22:15

宜蘭情侶送暖 「我不會救災但會做早餐」

2018-02-08 14:28

取得雲翠大樓監視器 失聯7人當晚入住旅店就沒離開

2018-02-08 21:26

強震後他全家棲身收容所 卻堅持換上軍裝隨部隊救災

2018-02-09 00:28

雲翠213房聞到屍臭 特搜：空間受阻搜救緩慢

2018-02-09 09:42

看護罹難 日籍夫婦哽咽：如果有下輩子 要跟她說聲謝謝

2018-02-08 21:55

地震後牆壁安全嗎？專家「拿10元硬幣自我檢測」

2018-02-08 15:38

花蓮強震／援軍來了！日本7人搜救隊帶著裝備投入搜索

2018-02-08 15:33

救災到今夜為止 傅崐萁：明天一早開挖拆危樓

2018-02-08 15:37

還原受災狀況 雲翠、統帥大樓3D模型看這裡

2018-02-08 12:53

【重磅快評】軟腳樓，絕不是老天爺安排的「恐怖巧合」

2018-02-08 13:08

竹東人送愛連夜趕車 凌晨近4點到花蓮

2018-02-08 14:50

持續更新／花蓮強震 失聯大幅下修為25人

2018-02-08 13:43

日籍夫婦決定留在台灣 與災民一起重建新家

2018-02-08 21:55

圖多／直擊雲翠大樓內部 被震塌的現場有一幅觀音像

2018-02-09 10:09

國民黨台中市長整合民調 盧秀燕驚險勝出

2018-02-09 11:21

缺德！花蓮強震物資短缺 卻有人丟血枕頭到物資中心

2018-02-08 17:20

準備泡麵是沒用的！看日本防災食品如何發展

2018-02-08 15:46

辛苦了！搜救犬帶傷與死神搶人 哪有災情牠往哪衝

2018-02-09 08:00

影／外交部秀新護照小祕密 強調效力絕對沒問題

2018-02-08 13:50

陸家屬心急致電花蓮各旅館 找的竟是失聯「雲翠4大1小」

2018-02-08 20:06

太感人！主廚辦完弱勢餐會 趕赴花蓮重災區煮熱食

2018-02-09 00:00

花蓮強震／探測器尚未找到活體 日搜救隊離開雲翠現場

2018-02-08 18:38

統帥倒塌都因軟腳蝦 建築師：答案太簡化

2018-02-08 19:57

花蓮強震住家成危樓 住戶心痛「貸款還沒繳完」

2018-02-09 07:17

鼻酸！「我爸遺物還在裡面」 震災屋要拆女哭求進入

2018-02-09 08:05

藍初選盧秀燕民調勝出！林佳龍：狀況不明暫不評論

2018-02-09 11:36

花蓮強震拆危樓 專家：比維冠大樓還難拆

2018-02-09 06:53

雲翠大樓發現女看護遺體 被壓在衣櫃來不及逃生

2018-02-08 18:33
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top