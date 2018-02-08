親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
花蓮大震災情慘
花蓮強震撼全台
全台救災動起來
黑鷹疑墜海失聯
藍綠各黨拚選戰
寒流發威凍全台
政治
軍事
綜合

影／雲門翠堤尋獲菲籍看護遺體 仍有7人失聯

2018-02-08 21:45聯合報 記者王彥鈞╱即時報導

雲門翠堤大樓強震嚴重傾斜，日籍夫婦大久保忠雄和大久保淑珉幸運獲救，不過家中的菲籍看護Melody卻失聯，8日傍晚五點五十分，終於在七樓內側房間發現Melody了，她被壓在衣櫃內，已經失去生命跡象，搜救人員排除障礙物後，用吊掛的方式，將遺體運出。根據中央災害應變中心統計，截至8日晚上6點，有10人死亡，7人失聯，失聯的都是漂亮生活旅店的旅客，5人是陸籍，2人是加拿大籍。

0206花蓮強震造成雲門翠堤大樓多人失聯，昨晚在7樓發現菲籍看護美樂蒂遺體，被抬...
0206花蓮強震造成雲門翠堤大樓多人失聯，昨晚在7樓發現菲籍看護美樂蒂遺體，被抬出送殯儀館。記者陳柏亨／攝影
分享

雲門翠堤大樓強震
整理包 / 花蓮強震驚魂 這一夜發生什麼事

相關新聞

看護罹難 日籍夫婦哽咽：如果有下輩子 要跟她說聲謝謝

2018-02-08 21:55

影／雲翠大樓菲籍看護被衣櫃壓死 基隆搜救隊運出

2018-02-08 20:40

雲門翠堤 再發現一名罹難者大體

2018-02-08 19:04

持續更新／尋獲失聯看護遺體 花蓮強震增至10死

2018-02-08 18:40

花蓮遠百舊館外牆變形封鎖中 明起進行結構補強工程

2018-02-08 18:23

雲門翠堤架鋼柱最多撐36小時？ 技師闢謠：安全評估

2018-02-08 17:56

「怎麼像被炸過！」特搜隊員戒護國盛六街災民進屋取物

2018-02-08 17:24

回國盛六街拿貴重物品遭拒 受災戶：願簽生死狀

2018-02-08 16:50

教部最新統計：花蓮強震 158校災損逾8千萬元

2018-02-08 15:46

瓦礫堆尋獲江振昌 新北特搜：他整個人被困住

2018-02-08 14:49

花蓮強震 陸客一家5口祖孫三代失聯

2018-02-08 14:20

花蓮強震／受傷嬤：覺得現在還在搖

2018-02-08 14:09

花蓮強震／陸客確認4罹難 1失聯

2018-02-08 14:07

花蓮強震／瓦礫中露出1隻手與手機

2018-02-08 14:03

花蓮強震 已9死269傷25失聯

2018-02-08 13:48

花蓮強震 雲翠大樓3樓以上確定無人

2018-02-08 13:46

持續更新／花蓮強震 失聯大幅下修為25人

2018-02-08 13:43

聯繫上雲翠10住戶 花蓮強震失聯人數降

2018-02-08 13:42

地震、路面結冰影響 7客運路線短駛或停駛

2018-02-08 13:28

注意！花蓮強震餘震頻頻 公路總局：避走山區道路

2018-02-08 13:28

影／手機簡訊讓他逃一死：「女兒還小，我不能死 」

2018-02-08 13:02

6日強震後36小時 花蓮餘震已224起

2018-02-08 12:59

雲翠倒塌站櫃檯逃生不及 特搜隊：江振昌趴著被壓死

2018-02-08 12:58

還原受災狀況 雲翠、統帥大樓3D模型看這裡

2018-02-08 12:53

花蓮強震大停水 不少商家被迫停業

2018-02-08 12:45

花蓮強震後 市中心舊遠百大樓鋼筋外露恐倒塌

2018-02-08 12:30

克服3處幹管斷脫 水公司：花蓮3萬戶傍晚復供水

2018-02-08 12:11

餘震頻繁 花蓮三線客運提前折返、台灣好行停駛

2018-02-08 12:06

花蓮強震 外籍人士二住院一失聯

2018-02-08 12:05

強震2警報急響 第九具遺體送出

2018-02-08 11:57

翠堤大樓尋獲江振昌大體 家屬哀慟

2018-02-08 11:50

護理師看到聯合新聞網影片 才發現他獲救喜極而泣

2018-02-08 11:43

花蓮慈院100多名傷患出院了 目前剩9名住院觀察

2018-02-08 11:17

花蓮強震 自由行陸客3人死亡1人待確認

2018-02-08 11:16

持續更新／花蓮強震 雲翠櫃台找到遺體 消防員：只有腳露出來

2018-02-08 11:03

花蓮地震停水 預計下午4時全面復水

2018-02-08 10:55

雲門翠堤持續搶救 現場餘震不斷

2018-02-08 10:13

影／空拍直擊 米崙斷層重災區

2018-02-08 09:53

持續更新／花蓮強震9死62失聯 葉俊榮：把握時間搜救

2018-02-08 09:07
看更多

熱門文章

公司捐百萬助花蓮 他怨：沒尾牙沒年終 只有一盒餅

2018-02-08 09:20

花蓮強震第9名死者在瓦礫堆露出一隻手 搜救人員含淚開挖

2018-02-08 08:29

拒陸卻接受日方援助？府：因日本有高階生命探測儀

2018-02-08 18:25

與災民共餐 傅崐萁被蔡英文虧「你拿太多碗了吧」

2018-02-08 20:18

整理包／6.0強震撼花蓮 搶救進度、災情總覽

2018-02-08 18:40

花蓮強震後 市中心舊遠百大樓鋼筋外露恐倒塌

2018-02-08 12:30

持續更新／尋獲失聯看護遺體 花蓮強震增至10死

2018-02-08 18:40

援助震災 紀錄片導演：拜託藝人們 別再發文募物資

2018-02-08 01:37

「所受的恩惠 遠超過付出」 救災女警感性發文謝民眾

2018-02-08 02:31

921後蓋的房子就安全？ 專家點出最重要關鍵年

2018-02-08 10:33

地震發生正在洗澡或上廁所 下一步該做什麼

2018-02-08 12:59

花蓮強震後 他收到一封韓國飯店的洋蔥郵件

2018-02-08 12:59

影／手機簡訊讓他逃一死：「女兒還小，我不能死 」

2018-02-08 13:02

惜惜！統帥立功搜救犬「鐵雄」不堪災區濕冷 右耳發炎

2018-02-08 09:57

宜蘭情侶送暖 「我不會救災但會做早餐」

2018-02-08 14:28

來台考察遇地震 韓國地質專家也嚇到

2018-02-08 11:01

救災到今夜為止 傅崐萁：明天一早開挖拆危樓

2018-02-08 15:37

還原受災狀況 雲翠、統帥大樓3D模型看這裡

2018-02-08 12:53

花蓮強震／援軍來了！日本7人搜救隊帶著裝備投入搜索

2018-02-08 15:33

持續更新／花蓮強震 失聯大幅下修為25人

2018-02-08 13:43

持續更新／花蓮強震 雲翠櫃台找到遺體 消防員：只有腳露出來

2018-02-08 11:03

【重磅快評】軟腳樓，絕不是老天爺安排的「恐怖巧合」

2018-02-08 13:08

取得雲翠大樓監視器 失聯7人當晚入住旅店就沒離開

2018-02-08 21:26

影╱救災人員最暖後盾 嘉義民眾開車8小時寒夜送雞湯

2018-02-08 02:26

地震後牆壁安全嗎？專家「拿10元硬幣自我檢測」

2018-02-08 15:38

地震紅人王明仁又指「亞泥居民將被活埋」 慘遭臉書封鎖

2018-02-08 22:15

花蓮6.0地震若發生在台北 李鴻源：恐倒4千棟房子

2018-02-08 11:15

國防部修法 預校國高中部學生皆可免試升讀官校

2018-02-08 12:17

翠堤大樓凌晨新發現1女性遺體 疑躺床上遭天花板塌壓

2018-02-08 04:10

早上連3次顯著有感餘震！花蓮最大震度6級

2018-02-08 09:25

呂秋遠：請不要叫台灣鬼島 不然上天不會愛它

2018-02-08 02:03

「我家狗兒救了我」 收養小幼犬 地震示警救女主人

2018-02-08 12:15

竹東人送愛連夜趕車 凌晨近4點到花蓮

2018-02-08 14:50

企業踴躍捐款 救助災民

2018-02-08 01:01

看護罹難 日籍夫婦哽咽：如果有下輩子 要跟她說聲謝謝

2018-02-08 21:55

那夜強震…他們截肢 「堅持下去 活著就有希望」

2018-02-08 08:00

特搜隊伍裡的「神雕俠侶」 南北相隔災區短聚吃漢堡

2018-02-08 10:56

缺德！花蓮強震物資短缺 卻有人丟血枕頭到物資中心

2018-02-08 17:20

影／外交部秀新護照小祕密 強調效力絕對沒問題

2018-02-08 13:50

昨深夜最大規模5.7餘震 氣象局：有助地震衰減

2018-02-08 11:32
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top