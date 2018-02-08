教部最新統計：花蓮強震 155校災損逾8千萬元

2018-02-08 15:46 聯合報 記者 聯合報 記者 張錦弘 ╱即時報導



花蓮6日深夜發生規模6.0地震，花蓮市震度7級，位於公園路的統帥大飯店建物因此震垮。 中央社 分享 facebook 教育部下午發布最新統計，至今天下午2時止，花蓮強震受災學校共158校，以花蓮縣47校較多，新北市22校次之，苗栗縣13校再次之。

災損金額初估8033萬餘元，以花蓮縣災損6557萬餘元較多，新竹市災損338萬餘元次之，桃園市災損315萬餘元再次之。

受災學校以花蓮縣中正國小1633萬餘元較多，花蓮縣明禮國小946萬元次之，花蓮縣明義國小744萬餘元整再次之。