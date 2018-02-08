影／花蓮翠堤大樓漏夜挖救人命 一貓一鳥也獲救

2018-02-08 02:24 聯合報 記者 聯合報 記者 羅建旺 ╱即時報導



花蓮強震，雲門翠堤大樓嚴重傾斜，搜救人員今晚寒雨夜，不眠不休，從被拔起的大樓底層縫洞進入，以機具及人工接力挖掘，尋救受困者。

在與時間賽跑，挖救人命的同時，搜救人員也從大樓內救出一隻貓、一隻鸚鵡，等待寵物主人認領。