花蓮強震醫院受損 衛福部：不影響醫療

2018-02-07 21:57 中央社 台北7日電



花蓮強震，衛福部今天表示，花蓮地區醫院也有輕微受損，但結構都沒問題，不影響醫療服務，同時呼籲有意願前往災區協助的醫院醫療救護隊，應向衛福部提出申請，發揮最大效能。

衛生福利部醫事司司長石崇良表示，目前已跟花蓮地區4家醫院確認，部分醫院因地震造成廁所漏水、積水，還有的天花板掉落，但不影響醫院建築結構體，醫療服務不受影響。

石崇良說，這些醫院大多歷經過九二一大地震考驗，對於地震、水災、風災等都有其應變機制，目前正在彙整各家醫院呈報的受損情形，並由行政院統一提供補助，近期召開會議討論如何給予幫助。

此外，針對這次的花蓮地震災害，衛福部也已派南區國家災難醫療救護隊前進花蓮提供相關協助，考量災區交通、收容量能與相關救災人力調動，各醫院及醫護人員請勿自行前往，以免影響救災進行。

如醫院醫療救護隊有意願前往災區協助，可統一向衛福部台北區區域緊急應變中心提出申請（02-77260456），由衛福部整合醫療人力資源，統一緊急醫療救護派遣作業，以發揮最大效能。

衛福部強調，將持續密切掌握災情發展與傷病患收治情形，必要時，責成相關醫院啟動院內調床機制，及急救責任醫院網絡提供相互支援，維持急重症照護量能，全力救治傷患。