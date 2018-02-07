影／搜救15小時 統帥員工1獲救1罹難

2018-02-07 14:55 聯合報 記者 聯合報 記者 陳俊智 ╱即時報導



0206花蓮大地震，統帥飯店倒塌，上午偵測到坍塌的磚瓦下有2個生命跡象，疑似櫃檯人員。救難人員從飯店大樓後方最靠近櫃檯的位置開挖，利用怪手拖出大型物件，再由花蓮、台東和台中三地特種搜救隊輪番架設支撐鋼架，冒著可能被活埋的危險，一步步往目標挺進救人。

另一名受困14小時統帥飯店梁書瑋，接著也在救難人員攙扶下，自己躺上擔架被送往慈濟醫院。

不幸的是到下午近3時，挖出其中1人已無生命跡象。

統帥飯店下午挖出一人，已無生命跡象。記者陳柏亨/攝影 分享 facebook

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花蓮餘震不斷，搜救人員冒著被活埋的危險，挺進瓦礫堆底下救人。記者陳俊智／攝影 分享 facebook

獲救的梁書瑋自己走出統帥飯店。記者/陳柏亨攝影 分享 facebook