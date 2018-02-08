持續更新／翠堤大樓尋獲1女1男遺體 強震增至9死仍有62失聯

（8日06:00更新）

花蓮強震塌斜的雲門翠堤大樓，今天清晨5點在一樓大廳再發現一具男性遺體，並尋獲江姓男子的手機，是否相關？或就是手機所有人？還待確認。這場強震累計死亡人數將增至9人、265人受傷、62人失聯。

（8日03:00更新）

搜救人員於受災最嚴重的雲門翠堤大樓冒雨漏夜搶救，今天凌晨2點45分在雲門翠堤大樓二樓205室發現一具女性罹難者遺體，確定為陸籍女子。花蓮強震死亡人數累計已增至8死、260人受傷、66人失聯。

（7日22:30更新）

中央災害應變中心統計受災人數，計花蓮市統帥大樓、雲門翠堤大樓、國盛六街2號大樓、國盛六街41號民宅等4處建築物受損，造成7人死亡、260人受傷、67人失聯，仍有665人接受收容。晚間新增1人為陸籍的女性余妃（45歲），下午從雲翠大樓救出送慈濟醫院，花蓮消防原列死亡，經搶救後奇蹟恢復心跳，但晚間仍不幸死亡。

（7日17:06更新）

強震重創花蓮，中央災害應變中心統計，目前有7人死亡、260人受傷、67人失聯，搜救隊不放棄希望，把握黃金時間持續搶救受困者。

警消單位統計死者，林麗珍（女，60歲）、劉東騰（男，66歲）分別在花蓮市林森路、花蓮縣吉安鄉東昌村的住家被壓傷，經送醫不治；搜救隊從雲門翠堤大樓拉出戴世璋（男，39歲）及兩名身分待查女子，在統帥飯店尋獲周志軒（男，36歲），4人均死亡未送醫。

中央災害應變中心統計失聯人數，國盛六街白金雙星大樓15人、國盛六街吾居吾宿大樓失聯6人、雲門翠堤大樓失聯39人及漂亮生活旅店16人，相關單位持續清查確認。

搜救隊陸續救出災民，包括統帥飯店98人、白金雙星大樓68人、雲門翠堤大樓61人，共227人獲救，花蓮縣體育館及中華國小開設收容所，已收容558人。

●花蓮雲門翠堤3D影像看這邊 傾斜的角度捏冷汗

（7日16:31更新）

花蓮強震重災區雲門翠堤大樓，下午15時4分又抬出中年女性遺體，15時20分抬出另具50歲女子遺體。最新消息，下午雲門翠堤拉出1名身分待查女子ocha 花蓮消防原列死亡，到院後救活，目前雲翠累積2死、10名男女輕重傷送醫

（15:27更新）

0206花蓮大地震，統帥飯店倒塌，上午偵測到坍塌的磚瓦下有2個生命跡象，疑似櫃檯人員。救難人員從飯店大樓後方最靠近櫃檯的位置開挖，利用怪手拖出大型物件，再由花蓮、台東和台中三地特種搜救隊輪番架設支撐鋼價，冒著可能被活埋的危險，一步步往目標挺進救人。中午12時40分，消防署特搜隊使用生命偵測雷達從統帥大樓第三面，從4樓垂直向下探測，出現3次間斷生存者訊息，距離6.5米，為求精準，再由第三面外牆進行水平偵測，亦出現3次間斷訊息，距離1.3至1.5米，研判受困者相對位置。

下午14時45分左右，救難人從塌陷的現場中找到一名周姓男子，不幸的是，周姓男子已沒有生命跡象，送往慈濟醫院。救難人員隨後約15時05分救出統帥飯店男性員工梁書瑋，身體狀況大致良好，獲救的梁書瑋哭著自己走出統帥飯店。

（14:00更新）

花蓮地區6日晚上11時50分發生規模6.0強烈地震，造成4人死亡243人受傷，一開始失聯人數多達173人，經過14小時搜救及連繫，救出223人，目前失聯人數只剩下85人，中央災害應變中心表示，各支援單位搜救人員正把握黃金救援時間，盡全力搜索中。

中央災害應變中心統計，統帥飯店共救出97人，國盛六街2、4號白金雙星大樓救出68人，商校街2號雲門翠堤大樓救出58人，總共救出223人。

失聯人數部分，國盛六街2、4號白金雙星大樓失聯24人，國盛六街41號失聯8人，商校街2號雲門翠堤大樓失聯43人，漂亮寶貝旅店失聯10人，仍有85人失聯未尋獲或取得連繫。

停電1907戶，修復1794戶，待修113戶；停水4萬戶，修復5000戶，待修3萬5000戶。

（12:00更新） 餘震統計，顯著有感17個、小區域123個，累計總數140個（不含前震94個、主震）。

（11:00更新） 花蓮縣消防局11點速報，新增雲門翠堤大樓發現兩名死者，災害應變中心11點統計，累計地震造成死亡4人，受傷225人，收容477人，失聯145人，但新找到兩具遺體尚未運出，搜獲的樓層及死者性名待仍確定 。

（10:00更新）

阿官火鍋現場，需要重機具及鋼構支撐，經中央災害應變中心協調目前已將鋼梁運抵現場，進行建築物支撐，以維護搜救人員安全。

（08:40更新）

6日晚上11時50分花蓮地區發生規模6.0強烈地震，至今天上午8時40分接續已發生151起餘震，根據災害應變中心11點統計，目前已確認有4人死亡，受傷225人，尚有145人失聯，內政部長葉俊榮上午8時中央災害應變中心召開第二次工作會報時指示，全力搶救及搜尋失聯民眾下落，同時也要儘快確認死者身分。

依據中央災害應變中心統計資料，這次花蓮震災共有4棟建築物傾斜及倒塌，分別是統帥飯店、國盛六街2、4號的白金雙星大樓和國盛六街41號，還有阿官火鍋的雲翠大樓。

中央災害應變中心指出，一名60歲女性由統帥飯店送往慈濟醫院急救仍宣告不治，初步確認是飯店的工作人員；另一名66歲男性是由民眾自宅送醫，也宣告不治，目前身分仍在確認中。

內政部長葉俊榮表示，目前仍失聯的有統帥飯店2人，為飯店夜班人員，經生命探測儀，已有生命反應，國盛六街2號24人，國盛六街41無人受困，雲門翠堤大樓有147人失聯，總計有173人失聯。由於雲門翠堤大樓傾斜嚴重，必須倚靠鋼材支撐，確認建築物穩定安全，才能由搜救人員進場執行搜救任務。

花蓮震災區停水4萬戶，修復4900戶，待修3萬5100戶；停電1900戶，修復1700戶，待修200戶，房屋倒塌無法修復91戶。

鐵路可全線通車，花193線月眉段29.5處因落石坍方無法通行，台8線中橫公路181處也因坍方落石無法通行，大禹嶺至太魯閣實施道路封閉，預計至7月12日搶通。

0206花蓮強震，花蓮市商校街的雲翠大樓嚴重傾斜，隨時有倒塌可能，目前警消仍在搶救中。記者杜建重／攝影 分享 facebook

建築物倒塌（傾斜）4處：

1、統帥飯店（B1+11樓）2、國盛六街2、4號（白金雙星大樓6樓）3、國盛六街41號（吾居吾宿大樓9樓）4、商校街2號（雲門翠堤大樓B1+12樓）

圖／聯合報系攝影、擷自Google Map 分享 facebook

人員救出235人：

1、統帥飯店（97人）2、國盛六街2、4號（68人）3、雲門翠堤大樓（70人）

*國盛六街41號無人受困

人員受困5人：

1、統帥（2人）2、國盛六街2號（2人受困搜救中）3、國盛六街41號4、阿官火鍋（搜救中）

失聯人數173人：

1、統帥飯店（2人）2、國盛六街2號（24人）3、雲門翠堤大樓（147人）

*國盛六街41號無人受困

受傷219人：

1、慈濟醫院113人2、門諾醫院56人3、國軍805醫院9人4、部立花蓮醫院38人5、鳳林榮民醫院1人6、玉里榮民醫院2人

死亡2人（慈濟醫院）：

1、60歲女性（統帥）2、66歲男性（住宅自送）

瓦斯外洩：

1、吉安鄉仁里山海關2、花蓮市富裕一街132-1號3、花蓮市中山路一段3巷186號13樓之54、吉安鄉南山一街38號5、花蓮市建國路阿成鵝肉6、花蓮市博愛街171號7、花蓮市中正路431號8、福容飯店前疑似柴油外洩

停水：3萬5100戶

停電：200戶

橋樑封閉2處：

1、七星潭大橋2、花蓮大橋—戒護通行

封路：

1、台九線170-174K仁清隧道落石清除中，目前無法通行。2、花193線月眉段29.5K落石坍方無法通行3、台八線封路

*道路損壞40處（包含突起、龜裂）

收容所開設148人：

1、花蓮縣體育館（23人）2、中華國小（125人）

雲門翠堤大樓因傾斜太嚴重，搜救人員暫時撤，則將設法支撐。記者王燕華／攝影 分享 facebook

花蓮地震，市中心統帥飯店發生倒塌傾斜，強震將大樓的一、二樓壓到地平面下，怪手忙著開洞，希望讓搜救人員進入地下室救人。 記者杜建重／攝影 分享 facebook

花蓮市發生6級淺層地震，市中心統帥飯店發生倒塌傾斜，強震將大樓的一、二樓壓到地平面下，只看見三樓以上建築。 記者杜建重／攝影 分享 facebook

0206花蓮強震，市中心商校街2號的雲翠大樓嚴重傾斜，除已知有2人死亡，消防局回報可能有超過20位民眾受困，但餘震不斷，搜救人員只能冒險先在低樓層展開搜尋工作。記者杜建重／攝影 分享 facebook

0206花蓮強震，花蓮市商校街的雲翠大樓嚴重傾斜，隨時有倒塌可能，目前警消冒險搶救中。記者杜建重／攝影 分享 facebook

花蓮雲翠大樓嚴重傾斜，除已知有2人死亡，消防局回報可能有超過20位民眾受困，但人數尚無法確認，搜救人員透過逃出的住戶提示，用畫圖方式一一拼湊大樓各樓層可能待救的人數。記者杜建重／攝影 分享 facebook

0206花蓮強震，市中心商校街2號的雲翠大樓嚴重傾斜，除已知有2人死亡，消防局回報可能有超過20位民眾受困，大批搜救人員凌晨搭乘軍機從各地趕來。記者杜建重／攝影 分享 facebook

0206花蓮強震，市中心商校街2號的雲翠大樓嚴重傾斜，住在六樓的陳姓獨居戶在慌亂中跑出大樓，什麼家當都沒帶，身上裹著別人給的棉被，站寒風中望著自己住的家變成如此景象，不禁悲從中來。記者杜建重／攝影 分享 facebook