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多棟大樓倒塌、餘震不斷！花蓮今停班停課 市長向外界求援

強震造成花蓮一大樓傾斜 餘震不斷更增搜救難度

傅崐萁：2死20餘重傷 輕傷不計其數

2018-02-07 02:32聯合報 記者徐庭揚╱即時報導

0206花蓮大地震，花蓮縣長傅崐萁今晚2時許趕到統帥大飯店，他表示，已知2人罹難，20餘人重傷，輕災不計其數。今天(7日)全縣停班停課。縣府已在德興運動中心小巨蛋設置安置中心，民眾如有安全疑慮可前往住宿。

統帥大飯店塌陷，縣長傅崑箕趕到現場堪災，並宣佈今天停班停課 。王燕華／攝影
統帥大飯店塌陷，縣長傅崑箕趕到現場堪災，並宣佈今天停班停課 。王燕華／攝影
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停班停課小巨蛋地震

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