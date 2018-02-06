黑鷹直升機失聯 衛福部：通報到後送流程符合規定
空勤總隊5日深夜接獲空中轉診中心通報，執行蘭嶼傷患後送任務，卻在起飛不久，直升機光點消失，機上6人至今下落不明。負責空中轉診中心的衛生福利部表示，這是衛福部成立空中轉診中心以來，首次發生的飛安事件，初步檢視通報到後送的流程，皆符合規定。
衛福部護理及健康照護司長蔡淑鳳表示，衛福部從民國91年起成立「空中轉診中心」，協助離島、偏鄉後送患者，每年平均有200多件後送任務，迄今已完成4000多件。空中轉診中心由衛福部聘僱醫師，駐點在國家指揮中心，只要接獲通報，醫師根據回報內容進行會診，針對後送的14項指標進行評估，只要符合評估標準，即通報空勤總隊出發救援。
蔡淑鳳表示，空中轉診中心在5日的晚間10點10分接獲蘭嶼衛生所通報，值班醫師立即進行會診，並於10點14分通知空勤總隊協助後送。
空勤總隊接獲指示後，進行相關的備工作，包含調派人力、熱機等，最後於11點06分通知準備起飛，11點09分正式從台東起飛，預計花費22分鐘，應於11點33分抵達。
蔡淑鳳表示，空中轉診中心所有流程都符合標準作業程序，並無疏失。空中轉診中心執行近4000次空中後送救援任務，這是第一次在執行任務、運送病患時發生空安事件。
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