黑鷹直升機失聯 衛福部：通報到後送流程符合規定

2018-02-06 19:26 聯合報 記者 聯合報 記者 陳雨鑫 ╱即時報導



空勤總隊編號706的黑鷹直升機在蘭嶼海域失聯，空勤隊在全台各地支援搜救任務的直升機下午陸續抵達台東駐地準備加入搜救工作。記者杜建重／攝影 分享 facebook

空勤總隊5日深夜接獲空中轉診中心通報，執行蘭嶼傷患後送任務，卻在起飛不久，直升機光點消失，機上6人至今下落不明。負責空中轉診中心的衛生福利部表示，這是衛福部成立空中轉診中心以來，首次發生的飛安事件，初步檢視通報到後送的流程，皆符合規定。

衛福部護理及健康照護司長蔡淑鳳表示，衛福部從民國91年起成立「空中轉診中心」，協助離島、偏鄉後送患者，每年平均有200多件後送任務，迄今已完成4000多件。空中轉診中心由衛福部聘僱醫師，駐點在國家指揮中心，只要接獲通報，醫師根據回報內容進行會診，針對後送的14項指標進行評估，只要符合評估標準，即通報空勤總隊出發救援。

蔡淑鳳表示，空中轉診中心在5日的晚間10點10分接獲蘭嶼衛生所通報，值班醫師立即進行會診，並於10點14分通知空勤總隊協助後送。

空勤總隊接獲指示後，進行相關的備工作，包含調派人力、熱機等，最後於11點06分通知準備起飛，11點09分正式從台東起飛，預計花費22分鐘，應於11點33分抵達。

蔡淑鳳表示，空中轉診中心所有流程都符合標準作業程序，並無疏失。空中轉診中心執行近4000次空中後送救援任務，這是第一次在執行任務、運送病患時發生空安事件。