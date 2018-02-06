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馬英九推「妨害司法公正罪」公投 黃國昌：他沒資格

2018-02-06 14:20聯合報 記者許家瑜╱即時報導

監察委員陳師孟揚言要以監委職權查辦判決不合己意的法官，引發學界政界大反彈，前總統馬英九領銜、律師陳長文日前發起「反妨害司法公投聯盟」，訴諸年底公投，捍衛法治不受政治力干擾。這是首度有卸任總統發動公投，也可能是公投法修正後，第一個正式發動的公投案。對此，時代力量立委黃國昌今天在臉書說，他覺得非常不以為然，批評馬英九「根本沒有資格」。

黃國昌說，從以前到現在，他一直痛恨政治人物進行司法關說。也因此，我支持制定妨礙司法公正罪，處罰掌握政治權力者關說司法，也會在下會期推動完成立法。但是，對於馬英九針對此事發起公投，則非常不以為然；因為他根本沒有資格。

黃說，馬英九與黃世銘兩人，在2013年九月政爭風暴時，對於司法公信力所造成的嚴重傷害，已毋庸贅述（其實，柯建銘與王金平也一樣，可以參見我當時所作的相關評論）；或許更值得追溯的是，在2007年8月，當馬英九自己深陷特別費貪污訴訟時，中國國民黨竟由政策會執行長曾永權帶著許多立委，找上檢察總統陳聰明，直接施壓要求檢察官不要對馬英九特別費官司提起上訴。甚至王金平也公開證實，有人拜託請他勸檢察官放棄上訴，

他說，請問馬英九，這樣構不構成妨礙司法公正罪？標準不應該是「別人作不行，我作就可以」吧！

時代力量立委黃國昌。聯合報系資料照
時代力量立委黃國昌。聯合報系資料照
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馬英九公投王金平

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