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反妨害司法公投 陳師孟：最好溯及既往

2018-02-06 00:14聯合報 記者許家瑜王寓中陳熙文劉宛琳程平／台北報導

陳長文成立「反妨害司法公投聯盟」，發起推動「反妨害司法公正公投」。陳長文表示，陳...
陳長文成立「反妨害司法公投聯盟」，發起推動「反妨害司法公正公投」。陳長文表示，陳師孟（圖）恐嚇司法機關事件，顯示台灣的司法獨立已危如累卵；陳師孟受訪時則反批「很可笑」。 圖／聯合報系資料照片
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對監察委員陳師孟揚言要查辦判決不合己意的法官，前總統馬英九領銜、律師陳長文發起「反妨害司法公投聯盟」，要訴諸年底公投。陳師孟昨天反擊表示，最好在公投主文補上「溯及既往」並加重刑責，尤其是針對總統的部分；他並質疑陳長文現在擔任監察院的諮詢委員，但近一年諮詢委員會沒有開過會，他會請監監察院長張博雅將陳長文除名。

公投案的發起，也直指二○一三年引發馬王政爭的關說司法風暴，對此，前立法院長王金平表示，他不表示意見，「表示那個意見幹什麼，我又沒跟他糾纏，這是他的自由，他自己去努力」。民進黨立法院黨團總召柯建銘表示尊重，但他批評，馬英九還有官司在打，過去也有妨礙司法的行為，馬英九毀憲亂政，竟然還要提公投。

陳師孟今年一月在立法院進行資格審查回答立委提問時，稱前總統陳水扁的案件應該沒有貪汙，上任後他要辦過去對綠營總統、政務官追殺的法官，還有對藍營總統及政務官縱放的法官。相關言論引發法界全面反彈，法官協會、檢察官公會及律師公會全國聯合會先後發表聲明抗議。

陳師孟昨受訪說，陳長文的公投提案不會影響他未來的查案；他並說，最好在公投主文補上「溯及既往」並加重刑責，尤其是針對總統的部分；且如果公投提案內容溯及既往，他一定會投贊成票，也會鼓勵大家投贊成票，公投主文也應再加上「對監察委員施以脅迫、恐嚇、關說或其他非法之行為者，科以刑罰。」

國民黨高層：公投有合作空間

據了解，國民黨中央黨部、立法院團和智庫成立的三方平台，已經針對併年底縣市長選舉發動的公投議題，進行密集研商；對陳長文發起的反妨害司法公正公投，黨高層表示，會在下次三方平台會議中進行討論，國民黨樂見前總統馬英九領銜發起連署，雙方未來也確有合作空間。

據了解，國民黨目前鎖定的其他公投是以空汙、食安等民生議題，目標是在五月前完成提案，進而展開連署，併年底選舉進行公投，公投的具體時程最慢農曆年後就會決定。

司法院沒回應 法界人士認「不妥」

【記者王宏舜／台北報導】前總統馬英九領銜、律師陳長文發起「反妨害司法公投聯盟」，訴求在年底選舉時併辦公投，提案對脅迫、恐嚇、關說司法人員的公職科以刑罰，司法院對此沒有回應。

去年司改國是會議期間，澎湖地檢署檢察官吳巡龍憂心不肖政客關說、施壓會妨害司法公正，但我國卻無法約制。曾投書「司改想成功，必先抓『暗管』」一文的基隆地檢署檢察長陳宏達，當時雖欣慰分組會議通過妨害司法公正罪，但憂慮到了立法院會不會石沉大海？

不過，馬英九「領銜」公投案，有法界人士覺得「很不妥」，質疑「他自己還有案子在審理、偵查欸！」。

公投陳長文馬英九

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