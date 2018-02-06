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馬英九領銜 推動「反妨害司法公投」

2018-02-06 00:51聯合報 記者王寓中陳熙文劉宛琳程平徐偉真／台北報導

前總統馬英九（左）認同陳長文（右）所主張台灣司法應公正獨立、不受政治力干擾的立場...
前總統馬英九（左）認同陳長文（右）所主張台灣司法應公正獨立、不受政治力干擾的立場。 圖／聯合報系資料照片
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為促使政府制定妨害司法公正罪，同時反制監察委員陳師孟公然恐嚇司法機關，律師陳長文成立「反妨害司法公投聯盟」，並且由前總統馬英九領銜、正式發起推動「反妨害司法公正公投」，將全力朝年底前成案目標衝刺，以併入年底縣市長選舉一併舉行公投。

陳長文表示，馬英九認為，只要對催生妨害司法公正罪的立法有助益，他不在乎外界的政治解讀。馬英九辦公室昨天表示，馬英九一向認同陳長文所主張台灣司法應公正獨立、不受政治力干擾的立場，因此同意參加連署，以敦促法務部儘速落實去年蔡英文總統主持的司法改革國是會議的結論，提出相關法律修正案送立法院審議。

陳長文推動的妨害司法公正公投主文為：「您是否同意：針對總統、立委、監委等高階公職人員以及司法與行政首長，意圖直接或間接為自己或他人所涉司法案件獲得有利或不利之裁判或處分，而對司法人員施以脅迫、恐嚇、關說或其他非法之行為者，科以刑罰？」

對此公投，監委陳師孟昨受訪時反批「很可笑」。

陳長文表示，陳師孟恐嚇司法機關事件，顯示台灣的法治與司法獨立已危如累卵，關心司法的有志之士，能緘默乎？加以二○一三年發生關說司法風暴，在刑法增訂妨害司法公正罪，實有其迫切與必要，但民進黨居多數的立法院已不可期待，只有訴諸公投，以直接的民意，並配合今年底的縣市長選舉，此一捍衛法治的大事，方有可成之機。

陳長文指出，影響司法最大的惡源，一是權、一是錢，一般民眾有可能透過金錢賄賂司法人員，這部分刑法已有規範，但對於以「權力」妨害司法獨立與公正的行為，目前卻無法可罰，是為法治漏洞。立法院雖有「立法委員行為法」第十七條，規定「立法委員不得受託對進行中之司法案件進行遊說」，但並無罰則，以致施行十七年來，形同具文。

陳長文表示，本次公投要防堵的是「權」對司法的妨害，故規範對象，具體列舉限縮為正副總統、立法委員、監察委員、檢察長等擁有公權力的公職民代、行政及司法首長，並不規範一般民眾與民間機關，因為對司法公正最大威脅者是政治力量。

反妨害司法公投聯盟執行長羅智強表示，預計這個月完成提案人數收集，七、八月時收集完第二階段連署書，當然若能越快越好，希望能夠合併年底大選。他說，第一階段提案門檻約一千八百八十人，這部分達成難度低，而第二階段連署門檻二十八萬一千七百四十五人比較難，除了透過網路連結，陳長文也會去詢問各界關心議題的朋友，一起加入。

公投陳長文馬英九陳師孟司法改革

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