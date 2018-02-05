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反妨害司法公正公投 柯建銘：馬英九最沒資格提

2018-02-05 20:05中央社 台北5日電

民進黨團總召柯建銘。 聯合報系資料照片／記者林伯東攝影
民進黨團總召柯建銘。 聯合報系資料照片／記者林伯東攝影
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民主進步黨立法院黨團總召柯建銘今天表示，前總統馬英九是最沒有資格提「反妨害司法公正公投」的人，這項公投只是馬英九保護自己的訴訟策略，為自己的司法利益對抗司法。

前總統府副秘書長羅智強今天表示，律師陳長文決定推動「反妨害司法公正公投」，希望力拚年底前成案，以併入縣市長選舉舉行；在陳長文力邀下，馬英九允諾領銜。

羅智強說明，妨害司法公正公投主文為：「您是否同意：針對總統、立委、監委等高階公職人員以及司法與行政首長，意圖直接或間接為自己或他人所涉司法案件獲得有利或不利之裁判或處分，而對司法人員施以脅迫、恐嚇、關說或其他非法之行為者，科以刑罰？」

柯建銘晚間告訴中央社記者，馬英九是最沒有資格提這個問題的人，過去前總統陳水扁案審理時，馬英九對於陳水扁被判無罪，出來說一聲「與人民期待差很多」，又找五院院長吃飯，陳水扁就被改判有罪。

柯建銘說，馬英九的特別費案，「大水庫理論」一審被判無罪，多名立委還到特偵組公然施壓不能上訴，是藉勢藉端恐嚇。

柯建銘表示，馬英九就職時說不監聽，結果馬王政爭時違法監聽，前檢察總長黃世銘還被判有罪，當時的總統馬英九把手伸到司法操作政治，開除當時的立法院長王金平黨籍，這是全國眾所周知。

柯建銘指出，立法院日前三讀通過的民國107年度中央政府總預算案，有國民黨立委凍結台北地檢署部分預算，要求報告後始得動支，就是為了馬英九的官司，全國沒有一個地檢署受到這種待遇。

他說，馬英九是當事者，操作司法很明顯，最沒有資格談這件事，簡直是掩耳盜鈴，公投案只是馬英九保護自己的訴訟策略，為了自己的司法利益對抗司法。

記者問，國民黨如果年底選舉推出這項公投要怎麼面對？柯建銘說，這項公投對國民黨與馬英九是好是壞，國民黨要自己判斷，不要讓這項公投變成壓垮國民黨的最後一根稻草。

馬英九公投柯建銘

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