西濱這10公里 卡在濕地、保安林、特農區

西濱快速公路新竹鳳鼻至香山約十公里路段，因行經濱海野生動物保護區引起環團抗爭。 記者黃瑞典／攝影 分享 facebook

環保生態是西濱快速公路進度的最大阻礙，其中又以新竹鳳鼻至香山約十公里路段，因行經濱海野生動物保護區引起環團抗爭，加上新竹市府也以濕地保育區與特定農業區解編問題棘手，遲未點頭；公路總局預估，西濱這最後一哩路要貫通，最快還要再等八年。

鳳鼻至香山路段原計畫由頭前溪出海口附近通過，由於經過海濱路西側用地，環保團體認為既切割香山的漁港及海埔地，且鄰近濱海動保區及南寮聚落發起抗爭，致遲遲無法推動 。

公路總局後來修改路線，並完成可行性評估，改為北起鳳鼻隧道南口至鳳山溪橋這段與台十五線共線，之後經鳳山溪橋後往西南偏折，路線緊鄰港北溝，為免對香山濕地造成衝擊，將以大跨距橋梁跨越濕地，但地方對此仍有意見。

公路總局指出，竹市府希望鳳鼻至香山這十公里的路段，全都與台十五線共線，但台十五線路型不適合作快速道路，且兩邊都是民房，高架施工期長恐惹民怨，市府另也擔心高架橋通過南寮漁港影響景觀，目前持續溝通。

新竹市府都市發展處長吳堂安說，西濱計畫穿越頭前溪、新竹漁港，也會穿過大片國土保安林地與香山濕地、特定農業區。保安林地與濕地有環評難關，「特農區」要報行政院解編，拓寬道路可能要拆除大量民房，希望公路總局再思考。

除新竹鳳鼻至香山約十公里路段未動工，彰化縣王功到大城段約十公里也拖延多年，主因也是卡在路線經過候鳥棲息的濕地保護區，目前環評已有條件通過，預計明年即可完工。