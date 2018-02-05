新聞眼／西濱 一條路蓋30年的台灣奇蹟？

2018-02-05 00:28 聯合報 本報記者 聯合報 本報記者 鄭朝陽



西濱快速公路苗栗竹南至後龍路段，因地方民眾要求，一些路口都採平面交會，結果車禍頻傳，又先後封閉開口或增建跨越橋改善。 記者胡蓬生／攝影 分享 facebook

「台灣奇蹟」又多了一項，那就是西濱快速公路。一條公路，看見政府的行政效率與品質。

原訂民國九十六年全線完工通車的台六十一線西濱快速公路，工期拉長至今逾廿六年，最後還有新竹鳳鼻至香山約十公里路段是未知數，保守估計這段工程至少還要八年，寫下台灣施工時間最長公路紀錄，和國際相比，一條多數走在平原的公路要花這麼長的時間興建，大概無路能出其右。像西濱快速公路這樣的「台灣奇蹟」一點都不光彩，此刻國人應該檢討的是：卅幾年的工期是怎樣的一筆帳？

專業不敵民粹，是西濱車速、工期變調主因之一。快速公路屬性介於高速公路跟省道間，不像國道完全封閉，也不像省道可隨時進出干擾車流，應該是半封閉路型，快車道有專屬路權，與地方道路靠交流道或匝道立體交叉，車速才會快。

但「公路帶來繁榮」的迷思在民眾腦海裡根深柢固，加上地方民代、首長等意見領袖幫腔催化，原本該高架的快速道路改成平面，一償民眾隨處可用西濱的心願，卻造成公路反覆變更設計、施工的投資浪費，多年來還因平交路口車禍不斷，奪走多人性命。

西濱路線規畫和效益評估不夠精準，是工程延宕的另一絆腳石。例如新竹以南路段和國三明顯重疊，加上西濱路經多是海線人口較少的偏僻之地，交通效益未精算，遇抗爭就乾脆擱置緩建。

政策錯誤比貪汙可怕，民粹綁架政策在台灣屢見不鮮，慘痛的代價卻常是全民埋單，西濱是殷鑑！