西濱通車擠牙膏 彰化、苗栗段 春節恐大塞

西濱快速公路苗栗縣境內的「最後一哩路」白沙屯到南通灣路段，預計今年6月通車。 記者胡蓬生／攝影 分享 facebook

西濱快速公路的通車進度被工程界戲稱如「擠牙膏」，一段一段慢慢通，今年春節原本寄望幾個路段能通車，紓解兩條南北向國道運量，但只通了台南段，彰化、苗栗等路段恐要等到後年春節。

年節想要走西濱避開高速公路車潮、改走西濱公路返鄉的中南部民眾，恐得有心理準備，彰化、苗栗尚未通車路段，勢必會大塞車。

家住鹿港、在台北上班的周姓男子就表示，在這幾處匯流路口一塞就是半小時。

據了解，西濱彰化路段要到清明節前後才能通車。苗栗通霄鎮白沙屯至南通灣段原訂春節前通車，也確定跳票。公路總局指出，因地方陳情增設工程導致拉長工期，正全力趕工，希望趕在六月端午節前完工通車。

白沙屯到南通灣是西濱公路在苗栗縣的最後一段，公路總局說，廿多年前規畫路線時，通霄段設計與省道台一線及外環道共線，白沙屯以南則沿海岸線規畫，但地方反彈；竹南到苑裡的西濱公路早已通車，只在白沙屯到南通灣段出現缺口。

民國一○三年二月，白沙屯到南通灣段開工，原訂上月完工，春節前通車，協助春運，但計畫趕不上變化。

公路總局指出，西濱公路濁水溪以南到曾文溪以北都是高架，已全數通車，濁水溪以北施工路段除新竹段還有環評卡關外，最遲會在民國一○九年二月通車。