地震後…中橫積雪又落石 別貿然上山

2018-02-06 00:01 聯合報 記者 聯合報 記者 徐庭揚 ／花蓮報導



太魯閣中橫公路路面有落石。 圖／公路總局提供 分享 facebook

花蓮地區地震不斷，加上寒流發威，下雪及落石影響中橫路況，公路單位巡查車輛也因行經積雪及落石地面而爆胎，險象環生，呼籲駕駛人非必要切勿上山。另外，台灣東部地震研究中心主任張文彥提醒，接連強震恐怕會造成老屋倒塌，宜作安檢補強。

公路總局太魯閣工務段昨天一早進行道路巡查，並清除落石。太魯閣工務段段長張宇博說，寒流發威，雪線下降至中橫海拔1500公尺左右的新白楊路段，清晨與工務段人員進行道路巡查時，在慈恩路段還因為雪況及落石造成爆胎，請駕駛人切勿貿然上山。

太魯閣及合歡山區東從中橫新白楊路，西至鳶峰路段，因為積雪超過20公分，白天限制加掛雪鏈車輛通行，中橫洛韶以西傍晚5點起實施夜間封路措施。公路總局呼籲，地震過後山區土石鬆動，易發生坍方落石，避免行駛山區道路。

地震中心主任張文彥表示，前晚9點起迄今發生逾50次地震，其中前天晚間21時56分規模達5.8，之後的震度逐漸減弱，推斷那次應為主震，而餘震大約會持續2至3周，但也不排除之後可能會還會發生規模更大的主震，但機率較小。

張文彥表示，台灣一年會發生5萬次地震，但近2年來花蓮發生地震頻率比較少，這2天的地震等於回歸正常，地震研究中心與氣象局都在密切地觀測，提醒老舊建築的結構安全也要特別注意，希望民眾為老房子做補強措施，避免發生危險。