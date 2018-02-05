花蓮連68震 1小時4次規模5以上為46年首例

2018-02-05 17:08 聯合報 記者 聯合報 記者 侯俐安 ╱即時報導



花蓮從昨晚到今天總共發生68起有感地震。 圖擷自 中央氣象局 分享 facebook 花蓮地區昨晚發生規模5.8地震，主震前就已有5起有感地震、主震後至今又發生62起餘震，總共發生68起有感地震，氣象局地震中心代理主任陳國昌表示，昨天有4起規模5（含主震）以上的地震在1小時內發生，這是自1972年有精密觀測儀器至今，花蓮地區首次發生在1小時內連續發生規模5以上地震。

陳國昌表示，地震在發生過程中變數很多，這次確實跟過去有所不同，但並不代表具有特別的含意，只是該地區地質條件叫破碎、不容易累積較大能量，過去發生規模6以上地震次數不多，發生規模5地震雖多，但1小時內連續發生4次確實少見。