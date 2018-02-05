親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
西濱通車擠牙膏
花蓮地牛頻翻身
寒流發威凍全台
藍綠各黨拚選戰
春節台商歸鄉路
政治
軍事
綜合
寶島新住民

乾德門74歲肺癌病逝 經紀人「人生謝幕已無憾」

慘！強震襲台股 開低走低重挫逾250點

花蓮縣0時54分再傳地震 規模4.4

2018-02-05 02:43中央社 台北5日電

圖／擷取自中央氣象局網站
圖／擷取自中央氣象局網站
分享
根據中央氣象局地震報告，花蓮縣近海今天清晨0時54分發生規模4.4地震，震央在縣政府北偏東方33.4公里，震源深度12.1公里，花蓮縣和平、太魯閣，宜蘭縣南澳、牛鬥最大震度3級。

宜蘭縣南山震度2級，花蓮縣秀林、吉安、銅門、鹽寮、西林、磯崎、光復、花蓮巿、台中市德基、宜蘭縣蘇澳、羅東、南投縣合歡山1級。

地震南澳氣象局

相關新聞

花蓮規模5.8地震 美日推測超過6

2018-02-05 01:05

地震頻頻 科學園區沒災損

2018-02-05 00:56

1小時密集12震！ 民眾：震到從棉被中跳起

2018-02-05 00:21

中永和2000戶停電 台電：與地震無關

2018-02-04 23:10

東部連12震 學者：群震現象

2018-02-04 23:06

連續地震！台9線163.9K有落石 實施管制中

2018-02-04 22:47

大地震 鶯歌整座水塔瞬間倒向路面

2018-02-04 22:45

花蓮地牛翻身 蘇花落石不斷台鐵列車延誤

2018-02-04 22:44

超有感地震 台鐵停駛成立應變中心

2018-02-04 22:35

花蓮晚間密集地震！ 規模最大5.8

2018-02-04 22:34

連續三震！規模5.8 台北超有感

2018-02-04 22:09

天搖地動！連續地震心驚驚 9點56分規模5.8

2018-02-04 22:07

花蓮一天3起4級以上有感地震 手機警報響不停

2018-02-04 21:47

冷冷的夜又不平靜 花蓮近海發生規模5.1地震

2018-02-04 21:24
看更多

熱門文章

連續三震！規模5.8 台北超有感

2018-02-04 22:09

天搖地動！連續地震心驚驚 9點56分規模5.8

2018-02-04 22:07

這次寒流為什麼冷這麼久 氣象局一張圖讓你馬上懂了

2018-02-04 15:44

西濱快速路蓋30年未完工 最快還要8年蓋完

2018-02-04 23:19

今晚天人交「顫」 這張圖看懂有多冷

2018-02-04 20:35

大地震 鶯歌整座水塔瞬間倒向路面

2018-02-04 22:45

周美青選北市長？ 胡志強告白：很喜歡她

2018-02-04 11:27

國軍幼幼班急著重出江湖 原因可能出在這裡

2018-02-04 12:51

冷冷的夜又不平靜 花蓮近海發生規模5.1地震

2018-02-04 21:24

花蓮規模5.8地震 美日推測超過6

2018-02-05 01:05

影╱寒士辦桌 陳建仁：正視貧窮問題 政府責無旁貸

2018-02-04 15:21

日外交官11問劉黎兒 勿再汙名化日五縣食品

2018-02-05 05:05

下不停！太平山積雪達10公分 已成「雪害」

2018-02-04 21:53

合歡山積雪成溜冰場 百輛車原地打滑困雪地

2018-02-04 18:13

司馬庫斯第一場雪 部落好浪漫

2018-02-04 11:48

新竹6.3度！吳德榮：今至周三清晨冷空氣最強

2018-02-05 06:44

花蓮晚間密集地震！ 規模最大5.8

2018-02-04 22:34

陸戰隊員高山大雪中戰備 靄靄白雪中臥倒出槍試瞄

2018-02-04 22:15

周美青被拱選台北市長？呃…馬英九都不敢勉強她

2018-02-05 08:00

M503 賴振昌：中共算計給蔡政府出難題

2018-02-04 15:45

畫馬皇英皇 韋宗成：被政客惡搞 我也能惡搞他

2018-02-04 11:28

中永和2000戶停電 台電：與地震無關

2018-02-04 23:10

1小時密集12震！ 民眾：震到從棉被中跳起

2018-02-05 00:21

拉拉山持續飄白雪 賞雪遊客塞台7線車陣中

2018-02-04 13:54

最冷還沒到 明天再降1度

2018-02-04 14:38

新聞眼／西濱 一條路蓋30年的台灣奇蹟？

2018-02-05 00:28

布袋新塭寒風吹「雪」？原來是這原因

2018-02-04 15:20

濕冷再忍一天！明天下午雨停 體感溫度升

2018-02-04 11:30

台北市長選戰 藍營基層喊周美青PK柯文哲

2018-02-04 10:36

日媒：美核勢態報告地圖 將台灣標為中國一部分

2018-02-04 13:22

南投縣長林明溱拚連任 自爆感謝「靠兩個女人禮讓」

2018-02-04 19:36

花蓮一天3起4級以上有感地震 手機警報響不停

2018-02-04 21:47

東部連12震 學者：群震現象

2018-02-04 23:06

蕭淑麗退黨參選 洪秀柱：願幫忙協調

2018-02-04 19:05

西濱工程難如雪隧？「人為障礙難解決」

2018-02-05 00:31

中國國航 春節前連續5天加開重慶飛台航班

2018-02-04 15:12

花蓮地牛翻身 蘇花落石不斷台鐵列車延誤

2018-02-04 22:44

武陵梨山積雪10公分 銀白世界如童話

2018-02-04 10:28

立院架拒馬店家生意受阻 遭嗆損失的錢蔡總統要賠嗎？

2018-02-04 20:28

協助台商返鄉 大陸各地搶出招

2018-02-05 00:14
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top