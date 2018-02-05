氣象局上修花蓮地震規模至6.1 美日推測6.5

2018-02-05 01:05 聯合報 記者 聯合報 記者 雷光涵 ╱即時報導



中央氣象局上修地震規模，將4日晚間21時56分的規模5.8地震上修為規模6.1，日本氣象廳及美國地質調查所推測強度更大為芮氏規模6.5。該起地震，全台震度最大在花蓮太魯閣及宜蘭縣南澳5級。至昨天深夜花蓮仍有數起規模3以上的餘震，4日23時33分還有規模達4.3的地震。

5日凌晨零時54分，在花蓮縣近海又發生規模4.4的地震，地震深度12公里，最大震度花蓮縣和平與宜蘭南澳3級，花蓮市、南投合歡山及台中市德基有1級。