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氣象局上修花蓮地震規模至6.1 美日推測6.5

2018-02-05 01:05聯合報 記者雷光涵╱即時報導

中央氣象局上修地震規模，將4日晚間21時56分的規模5.8地震上修為規模6.1，日本氣象廳及美國地質調查所推測強度更大為芮氏規模6.5。該起地震，全台震度最大在花蓮太魯閣及宜蘭縣南澳5級。至昨天深夜花蓮仍有數起規模3以上的餘震，4日23時33分還有規模達4.3的地震。

5日凌晨零時54分，在花蓮縣近海又發生規模4.4的地震，地震深度12公里，最大震度花蓮縣和平與宜蘭南澳3級，花蓮市、南投合歡山及台中市德基有1級。

氣象局上修4日深夜地震規模為6.1。圖/擷自中央氣象局官網
氣象局上修4日深夜地震規模為6.1。圖/擷自中央氣象局官網
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日本、美國推測地震規模為6.5。圖/擷自日本Weather news
日本、美國推測地震規模為6.5。圖/擷自日本Weather news
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地震南澳氣象局太魯閣

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