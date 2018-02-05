1小時密集12震！ 民眾：震到從棉被中跳起

鶯歌區國際二路一戶民宅，疑因地震造成路邊搭建的2噸的水塔倒塌。記者林昭彰／翻攝 分享 facebook

寒流夜不平靜，台灣東部海域昨晚從九點十二分起「震」不停，首震規模五點一的地震後，短短一小時密集連震，截至昨晚約十時半，已連十二震，其中規模最大的是第三震達到規模五點八，幾乎全台有感，其中花蓮太魯閣和宜蘭南澳震度最大、達五級。連震也讓不少北部民眾從棉被中跳起，直呼震到頭都暈。

昨晚連震也導致台鐵東半部地區列車一度停駛，進行檢查，並啟動二級應變中心。另因蘇花公路位於震央附近，交通部公路總局說，已立即派員巡查轄管省道路況，呼籲用路民眾震後注意路況資訊，且山區道路易發生坍方落石，因避免行駛。但預定今啟用的蘇花改通車典禮不受影響。

其實，同個海域附近，昨凌晨三時多，就曾先後發起兩起地震。

氣象局地震中心說，昨晚九點十二分，花蓮縣近海發生規模五點一地震，地震深度十五點一公里，是昨天東部海域第一起地震。隨後，地震就震不停，大約持續一個多小時，其中十點零二分的地震達到規模五點八，是這系列地震中的最大震。

截至昨晚十點半為止，共連續發生十二起地震，規模在三點六到五點八之間。

昨規模五點八的地震中，各地最大震度包括花蓮太魯閣、宜蘭南澳都達到五級、花蓮市、南投合歡山、宜蘭市達到四級、台中市、桃園市、新竹縣、新北市、台北市、雲林縣達到三級。雙北市規模雖然只有二級，但卻十分有感。

昨高鐵未受影響，但台鐵南澳至新城間各次列車停駛，進行檢查，宜蘭至南澳、新城至花蓮間也一度降速行駛。

新北市鶯歌區國際二路水塔倒下，無人受傷。花蓮縣新城鄉蘇花公路一六四公里處有小規模落石，一度造成交通中斷，公路總局已派人搶通 。