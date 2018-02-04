受M503爭議影響 空軍C-130至少6架支援疏運

2018-02-04 00:07 聯合報 記者 聯合報 記者 程嘉文 ╱即時報導



受到M503事件影響，政府決定取消中國東方與廈門航空的176班春節加班機，估計影響達50000至60000人次。由於無法直航返台，預期改走金馬小三通的人數將會增高。為因應到時金門可能出現大批返鄉客，國防部已經奉命準備至少6架C-130運輸機待命疏運，占全軍C-130總數（19架）的三分之一。

民國99年春節，金門、馬祖機場因大霧接連關場多日，機場重啟後，航空業者調度不及，導致大批民眾無法返鄉過年。當時國防部長高華柱下令，出動機艦協助交通部外島疏運。從此之後，每逢年節期間，國防部派遣C-130運輸機協助外島民眾返鄉，就成為例行任務。

國防部表示，C-130疏運外島民眾，軍方完全站在配合立場。一旦民航機的運量不足以負荷湧入人潮，交通部就會委請國防部派出C-130協助載運。機場人員會告知現場旅客，有軍方疏運專機，旅客可以自願方式選擇搭乘。搭乘C-130的民眾，以具有我國籍者為限，「單程票」新台幣1000元。不過這筆錢必須繳交國庫，空軍不能自行留用。

過去幾年，空軍協助投入疏運的C-130，最多不過2、3架，今年受到M503事件影響，疏運需求可能大增。位於屏東基地，負責操作C-130的空軍第6聯隊第10大隊，奉命至少要安排6架飛機待命疏運。

除了年節疏運待命機，空軍仍須另外安排一般「正常」戰備任務的待命機。即使最後這些待命機都沒派上用場，但是飛行與地勤組員仍須上班。使得10大隊這個春節的忙碌程度，和平日基本上沒有差別。

空軍政戰主任張延廷中將說，空軍C-130的待命日期，目前訂在2月14至21日。為了因應今年可能出現的超高運輸量，屏東基地已經提前加強對C-130的檢修，讓機隊妥善率高於平常標準，屆時如果必須投入疏運，不會無機可派。對於空運部隊來說，也當作是一場訓練與演習。

至於今年的小三通返台人數，比往年會增加多少？張延廷表示，這部分是由交通部去估計，空軍所能作的，就是在不影響戰備任務與不與民間業者爭利的前提下，盡量協助載運民眾返鄉。