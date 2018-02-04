小三通春運面臨大爆炸 6運輸機待命載台商

2018-02-04 00:07 聯合報 記者 聯合報 記者 程嘉文 ／台北報導



受Ｍ５０３爭議影響，軍方將加開Ｃ─１３０軍機協助疏運。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

受到Ｍ５０３事件影響，政府決定取消中國東方與廈門航空的一七六班春節加班機，估計影響達五、六萬人次。由於無法直航返台，改走金馬小三通的人數可能增加，為因應金門可能出現大批返鄉台商人潮，國防部已經奉命在二月十四至廿一日，準備至少六架Ｃ─１３０運輸機待命疏運。

民國九十九年春節，由於金門、馬祖大霧，機場接連關場多日，即使後來機場重新開放，仍因航空業者調度不及，導致大批民眾無法返鄉過年。當時的國防部長高華柱下令，出動軍方機艦協助交通部，展開外島疏運工作。此後每逢年節期間，國防部派遣Ｃ-１３０運輸機協助外島民眾返鄉，成為例行任務。

國防部表示，Ｃ-１３０疏運外島民眾，軍方完全站在配合立場。一旦民航機的運量不足負荷湧入的人潮，交通部會委請國防部派出Ｃ-１３０協助載運。機場人員會告知現場旅客，有軍方疏運專機，旅客可以自願方式選擇搭乘。

Ｃ-１３０是軍用運輸機，貨艙可搭載九十二人，但必須空出位置放行李，實際搭乘人數將會減少，要搭Ｃ-１３０的民眾，以具有我國籍者為限，「單程票」是新台幣一千元。不過，這筆錢必須繳交國庫，空軍無法留用。

過去幾年，空軍協助投入疏運的Ｃ-１３０，最多不過兩、三架，今年受到Ｍ５０３事件影響，疏運需求可能大增。位於屏東基地，負責操作Ｃ-１３０的空軍第六聯隊第十大隊，奉命至少要安排六架飛機待命疏運，約占全軍Ｃ-１３０總數的三分之一。

除了年節疏運待命機，空軍仍須另外安排一般「正常」戰備任務的待命機。即使最後這些待命機都未派上用場，但飛行與地勤組員仍須上班，使得第十大隊這個春節的忙碌程度，和平日基本上沒有差別。

空軍政戰主任張延廷中將說，為因應今年可能的超高運輸量，屏東基地已經提前加強對Ｃ-１３０的檢修工作，讓機隊妥善率高於平常的標準，屆時，如果必須投入疏運，不會無機可派。而且這對空運部隊來說，也可當作是一場訓練與演習。

張延廷指出，空軍Ｃ-１３０的疏運待命日期，目前訂在二月十四至廿一日。至於今年的小三通返台人數，比往年會增加多少？他表示，這部分必須由交通部去估計，空軍所能作的是在不影響戰備任務、不與民間業者爭利的前提下，盡量協助載運民眾返鄉。