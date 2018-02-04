親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
軍機待命載台商
寒流發威凍全台
藍綠各黨拚選戰
政治
軍事
綜合
寶島新住民

拉拉山下大雪了！ 神木林區銀色美景踩出雪腳印

每逢選舉必演戲碼 脫了…多半都輸了 只有他例外

M503宣傳戰…外館投書 爭取國際輿論

2018-02-04 00:18聯合報 記者鄭媁／台北報導

M503爭議，外交部發言人李憲章表示，外交部透過外館投書，爭取國際輿論支持。 圖...
M503爭議，外交部發言人李憲章表示，外交部透過外館投書，爭取國際輿論支持。 圖／聯合報系資料照片
分享

中國大陸在上月逕自宣布啟用M503等航路後，我方表達抗議，但由於我國並非國際民航組織成員國，為強化國際宣傳，外交部透過外館投書當地媒體，向國際媒體說明，爭取支持。

外交部的宣傳重點，強調M503是一條貼近台灣海峽中線的南北向航路，二○一五年三月，兩岸曾達成共識，使用M503航路時，只採南向航行，且實際路徑會往西移六海里。然而，大陸在今年元月四日逕自宣布啟用M503北向航路及三條銜接航路，未事先與台灣溝通，對台維持空防安全造成威脅。

目前駐外館的投書，已有卅篇多獲國際主流媒體採用，包括美國華爾街日報、華盛頓時報、英國泰晤士報、日本產經新聞、比利時歐洲商業評論雙月刊、西班牙國家日報，加拿大國會山莊時報等。

外交部發言人李憲章說，外交部透過外館主動向國際媒體、學者和專家說明，包括英國金融時報、BBC新聞、經濟學人、法國費加洛日報、美國新聞週刊及加拿大國家郵報等國際媒體；至今外媒已有一百廿九篇相關報導。

網路媒體部分，外交部說，華府、洛杉磯、多倫多、歐盟、英、法、德及新加坡等十九個外館臉書粉絲專頁，都發布相關訊息。外交部將持續爭取國際輿論，以及各國政府支持與了解，並會尋求管道向國際民航組織（ICAO）表達立場。

M503加拿大英國海峽中線ICAO
三民五虎　新榮 F4　宜中三劍客　再興雙塔 …… HBL 最經典組合回顧

相關新聞

小三通春運面臨大爆炸 6運輸機待命載台商

2018-02-04 00:07

金門、福建動員 全力疏運小三通

2018-02-04 00:11

受M503爭議影響 空軍C-130至少6架支援疏運

2018-02-04 00:07

官兵憂停休召回 軍方：會盡量維持正常休假

2018-02-04 00:05

小檔案／旅客+行李 C-130可能只能載70人

2018-02-03 23:41

熱門文章

童仲彥隨柯P出訪猛拍波蘭妹 嘆「坐5小時也值了」

2018-02-03 11:50

洪耀福：要讓國民黨再輸一次 反改革力量才死心

2018-02-03 21:12

軍人年改案近期公布 樓地板擬調高至37850元

2018-02-03 19:59

蕭淑麗脫黨參選 吳敦義：跟4年前一樣我很訝異

2018-02-03 11:14

因應共機繞台 鷹式飛彈進駐綠島蘭嶼

2018-02-04 00:00

馬英九春聯成網拍熱門 一張叫價350元

2018-02-03 10:50

下雪了！桃園復興拉拉山神木區 遊客興奮

2018-02-03 15:43

急凍開始！新屋7.8℃、新竹8℃ 雙破入冬最低溫

2018-02-03 20:56

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top