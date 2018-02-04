M503宣傳戰…外館投書 爭取國際輿論

2018-02-04 00:18 聯合報 記者鄭媁／台北報導



M503爭議，外交部發言人李憲章表示，外交部透過外館投書，爭取國際輿論支持。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

中國大陸在上月逕自宣布啟用M503等航路後，我方表達抗議，但由於我國並非國際民航組織成員國，為強化國際宣傳，外交部透過外館投書當地媒體，向國際媒體說明，爭取支持。

外交部的宣傳重點，強調M503是一條貼近台灣海峽中線的南北向航路，二○一五年三月，兩岸曾達成共識，使用M503航路時，只採南向航行，且實際路徑會往西移六海里。然而，大陸在今年元月四日逕自宣布啟用M503北向航路及三條銜接航路，未事先與台灣溝通，對台維持空防安全造成威脅。

目前駐外館的投書，已有卅篇多獲國際主流媒體採用，包括美國華爾街日報、華盛頓時報、英國泰晤士報、日本產經新聞、比利時歐洲商業評論雙月刊、西班牙國家日報，加拿大國會山莊時報等。

外交部發言人李憲章說，外交部透過外館主動向國際媒體、學者和專家說明，包括英國金融時報、BBC新聞、經濟學人、法國費加洛日報、美國新聞週刊及加拿大國家郵報等國際媒體；至今外媒已有一百廿九篇相關報導。

網路媒體部分，外交部說，華府、洛杉磯、多倫多、歐盟、英、法、德及新加坡等十九個外館臉書粉絲專頁，都發布相關訊息。外交部將持續爭取國際輿論，以及各國政府支持與了解，並會尋求管道向國際民航組織（ICAO）表達立場。