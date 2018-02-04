官兵憂停休召回 軍方：會盡量維持正常休假

2018-02-04 00:05 聯合報 記者 聯合報 記者 蔣繼平 ／屏東縣報導



空軍待命支援春節疏運，國防部發言人陳中吉表示，會盡量讓官兵維持正常休假。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

因應M503航路爭議，牽動台商返鄉過年問題，傳出空軍屏東基地奉命安排至少六架C-130軍機待命，準備必要時飛往金門疏運旅客回台。由於尚不知疏運人數，加上時間急迫，屏東基地傳出有官兵擔心屆時要停休回隊出任務。

駐防屏東基地的空軍第六混合聯隊昨低調回應，目前交通部尚未向軍方提出申請疏運人數，必須確認後才會進行任務編組安排。

空軍松指部及屏東基地都有運輸機C-130，去年屏東基地由留守兵力支援春節疏運勤務，僅飛一、兩架次，這次輸運人數恐暴增，且二月十五日就是除夕，不到兩周就得完成任務讓台商返家過年，但如何載運仍是未定數，部分官兵擔心春節泡湯。

部分空軍飛官及地勤人員透露，目前過年的假幾乎都已排好，但看到眼下這情勢，到時恐怕得銷假上班、支援勤務兵力，在最短時間內好將旅客疏運完畢，可是時間快到了卻都一無所知。

【記者程嘉文／台北報導】今年春節假期，經由小三通返台人數可能大增，軍方也要擴大派遣C-130運輸機協助疏運。支援相關任務的空軍C-130空地勤人員，是否過年將無法與家人團聚？對此，國防部發言人陳中吉表示，空軍會在安排班表的時候，盡量讓官兵可以維持正常休假；如果真的必須上班，事後也一定會補休，不會損及應有權益。

至於外島官兵的返台休假，是否也將受到影響？陳中吉表示，外島官兵春節排休，是由金門、馬祖、澎湖防衛部依據戰備規定，安排休假方式及天數，並由陸軍後勤指揮部統籌規畫官兵搭乘。使用的交通方式包括C-130與民航機，不過，民航機都會選擇離峰時段班次，讓有限機位留與民眾使用。至於東引、烏坵與部分馬祖官兵，則將搭船返鄉。