金門、福建動員 全力疏運小三通

台商若從小三通返台人數眾多時，將啟動金門快輪等疏運應變措施。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

兩岸就M503航路相互角力，一百七十六班春節加班機被迫取消，導致五萬台商返鄉過年受影響。不少台商選擇改走「小三通」，先到金門，再搭機回台。金門縣政府將成立應變小組，大陸福建省也將建立加班機制，要協助民眾返鄉過年。

金門縣政府前天召開協調會議，因年前廈門往金門的小三通航班，還有二萬七五五九個空位數，座位數充裕，不會加開船班。

福建省台辦表示，春運期間將全力保障「小三通」的客運運力，廈門、泉州至金門和馬尾、黃岐至馬祖等四條班輪航線，日開行五十二個往返航班，最多可提供五十九萬個客位；高峰時段，廈金、泉金航線每天增加一個往返航班，並根據實際需求啟動臨時加班。

據了解，廈金「小三通」航線客運碼頭針對可能出現客流高峰，已做好相應準備，如每天訂位逾百分之八十五，或連續三班客滿，就會增加航班。

至於金門往台灣空位數，本月十日至十五日還有八七六八個空位；年後台灣往金門空位數，十六日至廿一日有七二四二個空位。若台商旅客多，除了透過軍機疏運外，也會啟動合富輪、金門快輪疏運的備變措施。

馬祖部分，除在小年夜當天會多一班加班機外，其他時間維持每天八個航班，海運也維持平常航班，並備有台馬輪機動支援。

連江縣交旅局長林長青表示，馬祖和台灣目前固定每天一班次的台馬之星，一次可載運五百五十人，從北竿往返基隆港。春節期間，已調配另一艘台馬輪在南竿備援，視情況機動加班。

此外，在浙江，往返台州玉環大麥嶼港和台灣基隆港的「中遠之星」輪春運班次，訂票人數已達三千零八十七人次，超過去年全年該輪入出境旅客總人數兩成，創歷年同期新高。

福建方面，增加平潭至台灣的海上客運航班，目前平潭至台北、台中，廈門至台中、基隆四條班輪航線，每周有十八個往返航班，春運期間可提供六萬個客位。

空中運力方面，福建省已與台灣相關航空公司協商，春節期間根據客流臨時增加金門至台灣的航班班次。同時，福建將視情況增開福州、廈門、泉州等地到香港、廣州等對台直航地的臨時中轉航班。