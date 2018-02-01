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2大考量 內閣傳春節後改組

2018-02-01 23:49聯合報 記者林敬殷／台北報導

行政院發言人徐國勇昨天否認內閣改組傳言。 記者陳正興／攝影
行政院發言人徐國勇昨天否認內閣改組傳言。 記者陳正興／攝影
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外傳政府將於大年初五進行內閣改組，行政院發言人徐國勇昨天表示，「沒有這回事」。知情人士說，行政院長賴清德去年九月上任時，內閣僅做小幅更動，經過這段時間與部會首長磨合後，會就政策推動及年底選戰等考量進行調整，時間約在春節後、立法院開議前。

針對內政部、教育部、外交部、勞動部等部會首長被媒體點名將有異動，知情人士指出，內政部長葉俊榮及教育部長潘文忠兩人被點名，多半是因為近期的事件，是事件效應，府院高層對於人事調整，考量的是整體，包括政策推動、內部管理及行事作風等，而不是針對單一事件。

他表示，潘文忠在處理台大校長遴選問題上，外界或許有些批評與質疑，但實際上，台大校長遴選過程，教育部於法無權介入，遴選委員會本身的問題，也不是教育部可以插手的，府院也未對教育部處理台大校長有任何置喙，也支持教育部處理的立場，且潘文忠行事沈穩，對政策推動積極負責。

至於葉俊榮的部分，相關官員說，內政部掌管業務龐雜，葉俊榮在處理婦聯會算是勞心勞力，無從苛責；不過，因應年底選戰，內政部轄下的人民團體眾多，在政治手腕上，是否為葉俊榮可以勝任，府院高層內部仍有不同看法。

勞動部長林美珠在健康因素被披露後，一再成為外界點名撤換的閣員，相關官員表示，林美珠個人的意願，遠比府院對於她適任與否，更需要被尊重，府院肯定林美珠的表現，但林美珠若以自己的健康因素為由不願續任，府院會慎重考慮接替人選，但目前還未正式討論。

屬於總統職權的外交、國防等部會首長，是否會在此波內閣改組名單中？知情人士表示，外交、國防等國安團隊的調整，牽一髮動全身，若要進行調整，應該是整個連動來思考，且必須找到適合的接任者，才有可能啟動調整，現在還在討論中。

內閣徐國勇
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