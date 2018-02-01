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影／內閣春節將改組「戰鬥內閣」？政院:沒訊息

2018-02-01 17:07聯合報 記者林洧旭╱即時報導

為了挽救低迷的民調，外傳行政院將在春節期間進行內閣改組，對此，也傳出要辭職的行政院發言人徐國勇在院會後記者會說，到目前為止，沒有這個訊息。不過，這波被點到名的首長多達四位，其中多次被列入撤換名單的內政部長葉俊榮表示，沒有聽到這類的訊息，現在是努力工作把工作做好。

內政部長葉俊榮接受廣播訪問。記者林洧旭／攝影
內政部長葉俊榮接受廣播訪問。記者林洧旭／攝影
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徐國勇內政部內閣
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