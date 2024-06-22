雲林縣心蓮心振興國旅獎助方案6/1起跑！雲林縣民至花蓮觀光最高可享1,300元補助

0403地震重創花蓮，雲林縣政府為協助花蓮縣早日恢復觀光旅遊產業動能，針對花蓮地震振興補助方案展現友好，自6月1日起至年底將推出雲林縣心蓮心振興國旅獎助方案，凡身分證字號為P開頭者或戶籍於雲林縣之縣民至花蓮旅遊，住宿於花蓮縣合法設立之旅宿業，至「雲林縣政府雲端聯合服務中心-雲林縣心蓮心振興國旅獎助方案」登錄相關資料並上傳住宿發票或收據，可向縣府申請1人300元之獎助金，每人限申請1次補助，名額為10,000名，用完為止，再結合交通部觀光署推出自由行及團客住宿補助方案，每人最高可享1,300元補助。

振興國旅獎助方案

張麗善縣長指出，0403花蓮大地震重創當地民生經濟，雲林縣為善絕不落於人後，不僅配合交通部觀光署補助方案宣傳推廣，更再加碼推出「雲林縣心蓮心振興國旅獎助方案」，並號召雲林縣宮廟及團體捐款協助振興花蓮產業。張縣長表示，花蓮縣政府對於0403地震的重創硬體部分已大致修復完畢，且已於5月初啟動「2024永續遊花蓮」國內外旅行團獎勵方案，自5月10日起針對國內、國外自由行和旅行團市場推出各項旅遊優惠，花蓮縣好山好水，縣內有許多特色景點，歡迎雲林的鄉親多加利用交通部觀光署、花蓮縣政府及雲林縣加碼之旅遊獎助方案，組團前往花蓮觀光旅遊，帶動震後復甦。

此次花蓮受強震衝擊，百業經濟受到影響，雲林縣政府除了推出雲林縣心蓮心振興國旅獎助方案外，縣府的電商平台「雲林良品」推出「良品心蓮心」導購專區，提供花蓮縣15個線上農特產品的購買連結，邀請全國民眾一同支持花蓮縣在地農特產品，更為協助花蓮各項農特品銷售推廣，邀請花蓮縣共同參與雲林縣農機展(中台灣農特產展售會)、台灣咖啡節、海洋音樂祭、雲林國際偶戲節等大型活動展售行銷，藉由活動的高人潮帶動買氣，讓無法前往花蓮觀光旅遊者也能藉由平台購買花蓮農特產品，為花蓮震災之重建盡一己棉薄之力。

申請資格

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