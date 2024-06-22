新北攜手781間企業商家設置行動認養小棧 為毛孩找幸福新家

為了讓更多毛寶貝找到溫暖的家，新北市動保處在今年「世界流浪動物日」，與洗衣店、旅行社及餐飲等781間商家企業擴大合作，推動行動認養小棧計畫。民眾只要掃描商家張貼行動認養小棧海報及立牌的QR Code，就可查看待認養的犬貓，希望讓更多動物找到幸福的下一站。

▲動保處首創行動認養小站，洗衣店、咖啡店等店家熱烈響應，圖為動保員在三重洗衣店外張貼海報。

動保處統計，新北已有96家認養小棧，設置在里辦處、寵物店及動物醫院等地，認養成效顯著，已連續3年榮獲農業部認養提升最佳獎。 為了突破實體認養小棧的時間、空間及人力限制，動保處首創行

動認養小棧，首波就有洗衣店、寵物業、咖啡廳等商家熱烈響應。未來將與物流業者及免稅店合作，利用網路無國界的特性，提高毛孩曝光率，早日找到新家。

▲動保處在土城咖啡廳張貼海報。

洗特樂國際有限公司業務經理許瑞仁表示，現代人養寵物數量增加，公司自2020 年起設立寵物專用洗衣機，以確保寵物的健康和舒適。希望藉由與動保處合作，讓更多毛寶貝回歸家庭的懷抱。動保處說，感謝所有企業商家的支持，為動物之家提供更多曝光和機會。

(新北市政府動保處廣告)