夏來眷村遊玩 行程大解密

高雄的眷村陸海空三軍都有，保存日治時期近1,300戶的日式老宅，近幾十年來高雄市政府與國防部、文化部合作推動以住代謢政策，高雄的眷村不知不覺已經慢慢成為舊雨新知喜歡造訪的地方，兼具生活感及美感漫步場域。

▲建業新村的梅琴洋行是舒適典雅的眷村咖啡廳，兼具沉穩中帶有奢華的裝修風格。

夏來眷村 特別有趣

大家會很好奇，為什麼夏天適合來眷村玩呢?其實日式建築最特別的地方是地板架高通風，全木造建築不會悶熱，不管是外廊、藺草編織的榻榻米都具有吸濕、保溫、通風的效果，這次夏天來高雄一次蒐羅高雄眷村特別具有文化藝術氛圍的街屋，看著矮房與矮房之間的綠草地，聞著藺草香療癒心靈，下午來杯咖啡蛋糕，晚上來個小酒幫助睡眠，不用出國就可以享受日式風情，好好規劃三天兩夜的假期。

建業新村舊瓶新酒 老屋新設計

首先，住宿左營建業新村得到金點設計獎的文青旅店軍旅舍，要提早訂房免得向隅，到阿美的顏色逛逛原住民手作工坊，到遇見恆久買束永生花妝點家裡，晚餐預約到藍記(NA KI)義式食坊品嘗私廚料理，接著到梅琴洋行品酒，微醺入夢。

▲建業新村的阿美的顏色展售原民多元飾品與服裝，現場有機會與專業職人討論特別定製喔。

黃埔新村放鬆療癒 無限美麗

第二天的行程可以住在鳳山黃埔新村的來珈宿囍、眷待期休憩所或是老地方民宿，早上在書眷味或是驢子實驗室吃個鹹派當早午餐，下午悠悠晃晃騎著YouBike到附近的大東文化藝術中心、或是鳳儀書院東便門做百年古蹟巡禮，晚上預約玉蘭苑的拿手湘菜或是澄屋法式高湯清燉牛肉麵，接著到衛武營聽場音樂會滿足精神食糧。

▲來黃埔新村的來珈宿囍充滿禪意的日式房舍，適合放鬆一「夏」。

在地饕家特別推薦

如果早點出發的話，可以來得及加一餐，學學眷二代在地饕家「光的院子」作者黎明珍的拼勁，從台北開4個小時的車按圖索驥到左營大路來一碗60年老店汾陽餛飩麵，滿足思鄉的味蕾。所有行程排不下的話，可以挪到第三天的自由運用，或是下次早點出門好了吧。

▲建業新村的藍記義式食坊。

(高雄市政府文化局 廣告)